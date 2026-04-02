A Mondovì la docente tunisina Raoudha Guemara per la conferenza alla scoperta dell'Iran

Venerdì 10 aprile alle ore 18, presso la saletta del bar Antico Borgo, a Mondovì Piazza, l’associazione culturale Gli Spigolatori ETS ospita la conferenza della docente tunisina Raoudha Guemara “Sotto il volo del Simorgh: l’Iran di Attar tra misticismo e droni”.

L’attualità della guerra è venuta a bussare prepotentemente alla nostra porta e così la professoressa Guemara ci porta in un viaggio alla scoperta dell’Iran con uno sguardo al passato e un altro al presente.

Da un giardino del XII secolo ai bombardamenti coi droni, c'è un filo invisibile che lega un farmacista di Nishapur, un certo Attar, alle esplosioni che scuotono Teheran oggi. È un filo fatto di trenta uccelli in cerca di un Re e di un popolo che, da ottocento anni, trova nella poesia la sua forma più alta di resistenza. Un incontro non per parlare di geopolitica, ma di come un antico poema mistico possa spiegarci perché, sotto le bombe, l'anima di una nazione resti integra e salda

Due Iran a confronto, oltre i titoli dei giornali, e un poema da cui trarre profondi insegnamenti.

Appuntamento quindi venerdì 10 aprile alle ore 18 presso l’Antico Borgo. L’evento è a ingresso libero e gratuito.