A Racconigi “Facciamo pace” continua ad aprile con incontri e angolo dei costruttori di pace

Nel mese di aprile proseguono le iniziative tese ad approfondire i temi toccati dalla mostra “Facciamo pace”, dedicate a un pubblico eterogeneo.

Il primo appuntamento si svolgerà sabato 11 aprile, alle ore 17.30, negli spazi della Pinacoteca civica Levis Sismonda, in piazza Vittorio Emanuele II Racconigi (CN), con la presentazione del libro “Le parole del padre, scritti, geografie e memorie”, con tavole di Bruno Murialdo, del regista e sceneggiatore italiano Fredo Valla, pubblicato nel 2025 per Nino Aragno Editore.

Il secondo appuntamento si è sviluppato grazie alla felice collaborazione con l’Associazione Progetto Cantoregi.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 20.30, negli spazi della SOMS di via Carlo Costa 35, a Racconigi (CN) il linguista e saggista Federico Faloppa presenterà in prima assoluta il suo nuovo libro “Disarmare il discorso”, pubblicato per le Edizioni effequ nel mese di aprile 2026. L’ingresso è a offerta libera, fino a esaurimento posti; consigliata la prenotazione: presidiarte@gmail.com; pinacoteca.racconigi@gmail.com

Il terzo appuntamento si intitola The Peacemaker's Corner (l’angolo dei costruttori di pace) ed è in programma per domenica 19 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso la Pinacoteca civica Levis Sismonda. L’iniziativa costituisce un’occasione per esercitare la libertà di opinione e trae ispirazione dal noto Speakers' Corner ("angolo degli oratori") situato a Hyde Park, a Londra, un luogo tradizionale di discorsi pubblici e dibattiti.

Il Peacemaker’s Corner si inserisce nel solco della democrazia partecipativa aperta a qualsiasi persona che intenda “fare pace”, dove ogni voce conta ed è indispensabile per costruire un mondo senza conflitti. Un luogo di emancipazione collettiva, una piccola "zona temporaneamente autonoma" (TAZ), dove il valore non è il profitto, ma la cura dell'altro, l’ascolto, il confronto e la condivisione.



Ogni partecipante potrà presentarsi spontaneamente senza obbligo di prenotazione ed avrà a disposizione il Peacemaker's Corner, una struttura in legno realizzata dal vicepresidente dell’Associazione Presidiarte APS, Mario Ferroglio, sulla quale salire ed esprimersi liberamente, per comunicare il proprio messaggio di pace. Ogni intervento autogestito non potrà superare i 15 minuti di tempo durante i quali chiunque potrà esprimersi come preferisce, nel pieno rispetto della legalità e della convivenza civile, in linea con i principi di una cittadinanza responsabile.

Sarà possibile fare pace con qualcuno o con sé stessi, parlare, cantare, danzare, realizzare una performance artistica, leggere un testo, recitare una poesia, o più semplicemente restare in silenzio