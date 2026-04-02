A Saluzzo nasce il nuovo progetto di inclusione sociale "Olimpic up"

Da ottobre 2025 l’Olimpic Saluzzo ha dato vita a un nuovo importante progetto di inclusione sociale: “Olimpic UP”, un’iniziativa che apre un nuovo ramo della società dedicato a proposte sportive rivolte a ragazzi e adulti con disabilità.

L’idea nasce dall’incontro tra due educatori professionali, Andrea e Martina, e due dirigenti dell’Olimpic, Enrico e Fabrizio, con l’obiettivo comune di creare uno spazio di crescita, relazione e benessere attraverso l’attività sportiva. Lo sport di squadra, in particolare il calcio, diventa così uno strumento per favorire l’inclusione, la socializzazione e il miglioramento psico-fisico dei partecipanti.

L'Associazione, da sempre attenta ai valori di aggregazione e accessibilità, ha accolto e sostenuto il progetto fin dall’inizio, mettendo a disposizione campi, attrezzature e supporto logistico. L’attività, avviata nel mese di ottobre, coinvolge attualmente una decina di partecipanti che si allenano una volta a settimana per un’ora, sotto la guida dei due educatori, attualmente volontari del progetto.

Durante gli incontri vengono proposti esercizi fisici, psicocinetici e propedeutici al gioco del calcio, seguiti da una breve partitella finale. Nel mese di marzo 2026 il progetto si è ulteriormente sviluppato con l’inserimento di due nuove figure. Si è infatti aggiunto un partecipante con il ruolo di aiuto magazziniere e una terza operatrice, Camilla, che supporta le attività soprattutto con un focus specifico sul ruolo del portiere.

Dopo una prima parte di allenamento svolta tutti insieme, due ragazzi che hanno deciso di ricoprire questo ruolo hanno così la possibilità di avere uno spazio e un tempo dedicato per apprendere le peculiarità tecniche del portiere. L’inserimento di queste due figure, a distanza di alcuni mesi dall’inizio del progetto, rappresenta un segnale molto positivo: indica che il progetto sta funzionando, che la partecipazione è alta e costante e che c’è una forte volontà di crescere anche nelle specificità delle attività proposte.

L’obiettivo principale del progetto è favorire il benessere psico-fisico e sociale dei partecipanti, consolidando un gruppo stabile e motivato. A lungo termine, l’intento è quello di ampliare l’offerta sportiva sul territorio, permettendo a sempre più persone con disabilità di praticare sport vicino a casa, senza doversi spostare in altri comuni o province.

Il progetto auspica inoltre di creare una rete di collaborazioni con realtà locali e dei paesi limitrofi, per sostenere e far crescere il progetto nel tempo, organizzando anche giornate di incontro e attività condivise.

Le attività si svolgono presso il fiore all’occhiello dell’impianto “A. Martino” di recente realizzazione da parte del Comune di Saluzzo. Maggiori informazioni su: https://www.olimpicsaluzzo.it/squadre/olimpic-up/