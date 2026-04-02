Aprile alla biblioteca Arpino di Bra: letture e giochi per bambini

Proseguono anche in aprile gli appuntamenti organizzati dalla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra per i piccoli amanti della lettura.

Il calendario delle letture animate del lunedì pomeriggio dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni parte dal 13 aprile 2026 con “Il racconto del terribile lucertolone” ad opera del Collettivo Scirò – Marta Salomone. Saranno invece gli operatori dell’associazione Teatrulla a condurre l’appuntamento del 20 aprile, intitolato “Libere letture per liberi lettori”. Il mese si chiude lunedì 27 aprile con un pomeriggio di giochi da tavolo a cura dei bibliotecari e per i bambini più piccoli (3/6 anni) e la scoperta di scacchi (ad opera de “Il posto degli scacchi asd”) e dama (con il “Circolo damistico braidese F. Bartoloni”) per i più grandicelli (7/11 anni). Gli incontri iniziano alle 17 e sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

L’appuntamento mensile con Bibliobebè è invece in programma per sabato 18 aprile: alle 9,30 spazio ai più piccoli (9-18 mesi), mentre alle 11 si terrà un incontro dedicato ai bambini dai 19 ai 35 mesi. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Confermate anche letture in lingua inglese di Magic english a cura di Elena: Words and Rhymes. Sabato 11 aprile si svolgeranno due laboratori in programma rispettivamente alle 10 per i bimbi 3-6 anni e alle 11 per la fascia 7-11 anni. Anche gli appuntamenti in lingua sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Come sempre, l’accesso diretto agli appuntamenti braidesi caricati sulla piattaforma Eventbrite si potrà avere inquadrano con lo smartphone il QR code stampato sulle locandine che li promuovono. Peraltro, su Eventbrite gli appuntamenti in programma presso la biblioteca possono essere prenotati solo a partire da una settimana dalla data fissata. Nel caso in cui gli utenti siano impossibilitati a partecipare ad un evento prenotato, sono pregati di dare disdetta su Eventbrite.

Maggiori info chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it