Bra verso il Giro d’Italia per la Pace: con la Scuola di Pace due incontri sulla figura di San Francesco

Il Comune di Bra ha aderito al “Giro d’Italia per la pace”, iniziativa promossa dal Coordinamento Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani per celebrare il 40esimo anno dalla fondazione dell’associazione, a 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, e in concomitanza anche con gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana.

Il momento clou sarà il 24 settembre 2026, quando la Città accoglierà la Lampada della Pace di Assisi e sarà organizzata una “Marcia della Pace” con le scuole cittadine, in collaborazione con le associazioni giovanili.

In vista di questo evento, è stato predisposto un programma di attività sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti e della buona convivenza, in cui si inseriscono a pieno titolo i prossimi incontri della Scuola di Pace “Toni Lucci”, due importanti momenti di riflessione dedicati alla figura di San Francesco e condotti da Fra Carlo Basile:

Venerdì 10 aprile, ore 20.45 presso la sala Conferenze del centro Polifunzionale Arpino (Largo della Resistenza), si terrà l'incontro "San Francesco e Pietro di Bernardone. Conflitti generazionali". Un dialogo con Fra Carlo Basile per approfondire il rapporto tra il Santo e suo padre.

Mercoledì 29 aprile 2026, ore 20.45, sempre al Polifunzionale Arpino, secondo appuntamento con Fra Carlo Basile dal titolo "Fare Pace. San Francesco incontra il Sultano dell'Egitto".

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info: scuoladipacedibra@gmail.com.