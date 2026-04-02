Ceva, Valera Suria racconta un mondo magico di disegni e colori in biblioteca

La Biblioteca civica di Ceva “Aloysius Bertrand” si prepara a ospitare il terzo appuntamento de “Il mestiere dell’arte”.
Sabato 11 aprile, alle ore 15.30, protagonista dell’incontro sarà l’illustratrice cebana Valeria Suria. La giovane artista, classe 1994, racconterà la sua esperienza nel mondo magico delle forme e dei colori.
Dopo un percorso di formazione altamente specializzato, prima all’Accademia di Belle Arti, poi al Master in Illustrazione Editoriale di Macerata, Valeria Suria è andata via via scoprendo quella che non era solo una passione custodita sin da bambina, ma un grande talento.
I suoi disegni popolano un immaginario fatto di animali antropomorfi, paesaggi fiabeschi e narrazioni che arrivano al cuore di grandi e piccini.
Il suo intervento porterà il pubblico in questo universo suggestivo, leggero e profondo al tempo stesso, dove la fantasia si sovrappone alla realtà attraverso i contorni di un mondo sognato e quindi disegnato.
Appuntamento quindi sabato 11 aprile alle ore 15.30 presso la Biblioteca civica di Ceva (via Pallavicino, 11).
La rassegna “Il mestiere dell’arte” si concluderà sabato 23 maggio alle ore 15.30 con un dialogo tra Sara Peirone, PR Manager ed esperta del mondo della ristorazione a livello internazionale, e Paola Gula, scrittrice ed esperta di enogastronomia.
Si ricorda che gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.