Il Comune di Ceresole d'Alba ha un nuovo cantoniere

Il Comune di Ceresole d'Alba informa la cittadinanza che, a partire da ieri, mercoledì 1 aprile,, il servizio di manutenzione del territorio si è rafforzato con l’inserimento di un nuovo cantoniere in affiancamento al personale già in servizio. Si tratta di Marco Calorio, assunto con contratto a tempo determinato per 15 ore settimanali.
L’ingresso della nuova risorsa consentirà di migliorare ulteriormente la cura degli spazi pubblici, con particolare attenzione alla pulizia, al decoro urbano e alla manutenzione ordinaria.
L’Amministrazione comunale sottolinea come questo intervento rappresenti un passo concreto per garantire un paese sempre più ordinato e accogliente, rispondendo alle esigenze della comunità e valorizzando il territorio.
Si invita la cittadinanza a collaborare, contribuendo con comportamenti responsabili al mantenimento della pulizia e del rispetto degli spazi comuni.