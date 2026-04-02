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Attualità | 02 aprile 2026, 07:21

Il Comune di Ceresole d'Alba ha un nuovo cantoniere

Assunto Marco Calorio, che affiancherà il personale già in servizio

Il Comune di Ceresole d'Alba ha un nuovo cantoniere

Il Comune di Ceresole d'Alba informa la cittadinanza che, a partire da ieri, mercoledì 1 aprile,, il servizio di manutenzione del territorio si è rafforzato con l’inserimento di un nuovo cantoniere in affiancamento al personale già in servizio. Si tratta di Marco Calorio, assunto con contratto a tempo determinato per 15 ore settimanali. 

L’ingresso della nuova risorsa consentirà di migliorare ulteriormente la cura degli spazi pubblici, con particolare attenzione alla pulizia, al decoro urbano e alla manutenzione ordinaria.

 L’Amministrazione comunale sottolinea come questo intervento rappresenti un passo concreto per garantire un paese sempre più ordinato e accogliente, rispondendo alle esigenze della comunità e valorizzando il territorio. 

Si invita la cittadinanza a collaborare, contribuendo con comportamenti responsabili al mantenimento della pulizia e del rispetto degli spazi comuni.

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