La corale genovese “Concerto delle Dame” in concerto ai Battuti Bianchi di Bra

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 17.00, presso la chiesa dei Battuti Bianchi a Bra, la formazione corale genovese a voci pari diretta da Silvia Derchi, ci accompagnerà in un percorso di musica corale all’interno della bellissima chiesa braidese.

Si avrà l’occasione di ascoltare questa bella realtà corale nata nel 2008 a Genova che prende il nome dall’antico Concerto delle Dame, gruppo di musiciste che si esibiva alla Corte di Alfonso II d’Este a Ferrara nella seconda metà del Cinquecento con un’intensa attività concertistica e partecipazione a festival e rassegne corali su tutto il territorio nazionale.

Il concerto fa parte degli appuntamenti per festeggiare il decennale di “Associazione Mousikon” di Bra dove nell’arco dell’anno si potranno rincontrare alcuni artisti e musicisti che dal 2016 hanno collaborato con l’Associazione.

Ogni anno la collaborazione instaurata tra Mousikon e i Battuti Bianchi porta a Bra sempre appuntamenti musicali di alto profilo e il 2026 sarà ancora di più una festa, celebrando i compleanni di queste due realtà, una di 10 anni e l’altra di 400.