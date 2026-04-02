Mondovì, la città si colora per la 65ma edizione della Fiera di Primavera

La Città di Mondovì è ormai pronta ad accogliere la 65ma edizione della Fiera di Primavera, il tradizionale appuntamento stagionale dedicato ai fiori, al giardinaggio e al tempo libero. Diverse, come sempre, le anime trainanti della manifestazione, a cui faranno da corollario le attrattive culturali più ordinarie come la Torre Civica (sabato e domenica 10.00-13.00/14.00-18.00), la chiesa della Missione (sabato e domenica 10.00-13.00/14.00-18.00), il Museo della Ceramica ospitante, tra le altre cose, l’esposizione “Un piatto di biscotti. Marco Levi 1910-1001” e la mostra incentrata sui manufatti realizzati dal Liceo Artistico di Mondovì (entrambe visitabili sabato 15.00-18.00 e domenica 10.00-18.00), il Museo Civico della Stampa (sabato e domenica 10.00-18.00 con tariffa promozionale a 4,00 euro), la mostra “Utilità e prestigio - I bastoni da passeggio” presso l’Antico Palazzo di Città (sabato 10.00-12,30 e domenica 15.00-19.00) e le esposizioni “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica” a cura dell’associazione Be Local presso il centro espositivo di Santo Stefano (sabato e domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00) e “Orizzonti emergenti” presso il Museo della Casa (sabato e domenica 10.00-13.00, 15.00-18.00).

Moltissime, come detto, le aree tematiche presenti, dal Gran Mercato di Primavera (piazza Ellero) allo spazio Mangiare in Fiera (piazza Roma a cura dell’associazione Fiori di Bambù), dalle zone espositive di casa, tecnologia, servizi, autovetture nuove e usate, moto, motori, macchine agricole e giardinaggio (corso Statuto, piazza della Repubblica, piazzale Unità d’Italia, viale Einaudi, via Durando, ponte Cavalieri d’Italia, piazza Ellero), ai produttori agricoli (corso Statuto), dal mercatino artigianato, creativo e vintage (lungo l’asse via Sant’Agostino, via Piandellavalle e piazza Santa Maria Maggiore) alle zone dedicate al turismo e al tempo libero con sport, bici, turismo, camper, associazioni culturali, ricreative e di volontariato lungo tutto corso Statuto. In tal senso, ad esempio, tornano la palestra di arrampicata a cura del CAI di Mondovì, l’area street soccer e la possibilità di prenotare un’esperienza di rafting lungo il torrente Ellero con l’associazione Valle Stura Outdoor.

Ancora una volta, però, il cuore pulsante dell’intera manifestazione sarà rappresentato dal programma divulgativo, espositivo e culturale coordinato da Mimma Pallavicini, già redattrice del mensile “Giardini” e consulente per Fabbri Editore, Hachette, De Agostini e Vallardi. Da un lato gli spazi espositivi e gli allestimenti tematici a tema florovivaistico nelle vie del centro (via Beccaria, via Alessandria, piazza Cesare Battisti e piazza San Pietro), dall’altro le esposizioni tematiche e l’angolo “Il giardino delle parole” di piazza Cesare Battisti dedicato a dialoghi, conversazioni e presentazioni di libri. Tra le esposizioni degne di nota, allora, la mostra di garofanini e fiori primaverili con scheda botanica e indicazioni su come valorizzarli in giardino e nei vasi cura di Mattia Finocchi del vivaio “La casa di Olivia” in piazza San Pietro, l’iniziativa “Anche se non sono solo rose e fiori, se son rose fioriranno”, con la collaborazione di Roagna Garden e Vivai Acomo a cura di Elena Maggiora, la mostra fotografica “Chi visita i miei fiori?” di Elena Maggiora in mezzo alle rose e l’analoga mostra di tavole di botanica a fumetti per bambini “Pollicino Verde e Pollicina”. In contemporanea, per l’intera durata della manifestazione, distribuzione gratuita di semi negli stand Adipa, Proloco di Piozzo e Comune di Farigliano, consulenza agronomica nei gazebo del Comizio Agrario, visite guidate con esperti agli stand di piante e fiori e interventi a sorpresa dell’associazione “Bocce Quadre” di Mondovì.

Programma culturale 11 aprile - Il Giardino delle Parole piazza Cesare Battisti

Nel corso della mattinata, laboratorio di piantagione e cura di cassette fiorite (ore 9.00), preparazione di spille-bouquet da bavero con i fiori recisi (ore 10.00), laboratorio olfattivo a cura del Musés - Accademia Europea delle Essenze presso lo stand di via Beccaria (ore10.30), inaugurazione vera e propria della Fiera (ore 11.15), incontro sul potere dell’aglio con l’Accademia della Castagna Bianca (ore 12.00) e aperitivo con la “bagna freida di pace e felicità” (ore 12.30). Nel pomeriggio, invece, digestivo con l’erborista (ore 14.00), incontro con il climatologo Claudio Cassardo (ore 14.30), laboratorio olfattivo a cura del Musés - Accademia Europea delle Essenze presso lo stand di via Beccaria (ore15.30), presentazione del libro “Cronache da un pianeta confuso tra illusione verde e speranza” di Ludovico del Vecchio e Francesco Ferrini (ore 15.30), conversazione sulla biodiversità con il Comizio Agrario e l’apicoltore Samuele Bolassa (ore 16.00), visita alla mostra di rose in vaso con la garden designer Elena Maggiora (ore 16.30), laboratorio del coltivatore di petunie a cura di Mattia Finocchi (ore 17.00), visita alla sede e alla biblioteca storica del Comizio Agrario (ore 17.30).

Programma culturale 12 aprile - Il Giardino delle Parole piazza Cesare Battisti

Al mattino, Early Bird con caffè e biscotti tra le piante (ore 9.00), incontro “Manuale del coltivatore di insalate (anche in città)” con Pietro Gregori (ore 9.30), visita guidata agli stand di piante con la garden designer Elena Maggiora (ore 10.00), laboratorio olfattivo a cura del Musés - Accademia Europea delle Essenze presso lo stand di via Beccaria (ore 10.30), presentazione del libro “Il silenzio dell’Acqua” di Paolo Canavese (ore 11.00 nella vicina Libreria Confabula), seminario “Fiori belli e…buoni” del giornalista ed esperto Claudio Porchia a cui seguirà la lezione con la barlady Ottavia Castellaro (ore 11.30), aperitivo dei mangiatori di fiori e digestivo con l’erborista (ore 12.30 e ore 14.00). Nel pomeriggio, ancora, visita alla mostra di rose in vaso con la garden designer Elena Maggiora (ore 14.30), incontro “Fiori e giardini al tempo dell’intelligenza artificiale” a cura di Emanuela Rosa Clot (direttrice delle riviste Bell’Italia e Gardenia, ore 15.00), laboratorio olfattivo a cura del Musés - Accademia Europea delle Essenze presso lo stand di via Beccaria (ore 15.30), conversazione sulle erbe aromatiche con l’erborista Matteo Chiesa (ore 16.00), presentazione della manifestazione “Monfleur” del 18-19 aprile (ore 16.30) e talk show “Riprendendo il discorso sui castagni… Castagni per le nuove generazioni” con Miranda Tomatis castanicoltrice della comunità Slow Food dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri, Gabriella Mellano dell’Università di Torino e del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte di Chiusa Pesio e Giacomo Bergese del Punto Informativo Forestale di Mondovì (ore 17.00). In chiusura, infine, alle ore 18.00, aperitivo con il Rakiko per un gustoso arrivederci al 2027.

Programma Kid Garden

Accanto al “giardino delle parole” ma sempre in piazza Cesare Battisti, sarà allestito l’angolo per i più piccoli con la possibilità di sfogliare i libri della Piccola Biblioteca dei Bimbi e di partecipare a diversi laboratori dai 5 ai 12 anni. In particolare, sabato 11 aprile “Le bombe di pace dei bambini sono piene di fiori” (ore 10.30 e 15.00) e “Hotel per insetti…. da passeggio” (ore 17.00), ovvero piccoli nidi per bombi e api solitarie con legni riciclati; domenica 12 aprile, ancora, “Tanti semini per ortolani bambini!” (ore 11.00 e ore 12.00), scambio dei semi e lezione pratica di semina dedicata ai più piccoli dagli esperti dell’associazione ADiPA Piemonte, del Gruppo Vado per semi di Vado (SV), del labirinto di girasoli di Farigliano e della Proloco di Piozzo specializzata in zucche; in chiusura, infine, laboratorio di preparazione dell’erbario (ore 14.30).

“Mondovì in circolo”

Per il terzo anno, poi, il Circolo delle Idee e “Mondovì in Grande” proporranno una nuova edizione di “Mondovì in circolo” con la possibilità di scoprire la città su due ruote elettriche (tour con aperitivo analcolico panoramico; partenza alle ore 10.00 e alle ore 15.00; prenotazioni al link https://mondoviincircolo26.netlify.app/). In entrambe le giornate, ancora, nello stand di corso Statuto, spazio a due diversi talk dedicati al cambiamento climatico, alla sostenibilità ambientale e alle energie rinnovabili. Sabato 11 aprile alle ore 16.00 sarà ospite il prof. Paolo Fino, ordinario di Scienza e Tecnologia dei materiali presso il Politecnico di Torino; domenica 12 aprile, invece, alle ore 11.00 incontro con l’ing. Lorenzo Laveneziana di Decisio Srl sul tema “È possibile muoversi in modo sostenibile a Mondovì?”, mentre alle ore 16.00 il protagonista sarà il divulgatore e meteorologo RAI Andrea Vuolo.

Agroecologia

Piazzetta Moizo si trasformerà in uno spazio dedicato ai produttori biologici e alla sensibilizzazione sulla prospettiva agroecologica. Parteciperanno i produttori della rete Ecorami, progetto di respiro europeo che ha come capofila Agrispesa e che raduna una trentina di imprese biologiche piemontesi. Saranno presenti in tal senso l’azienda agricola l’Orto del Pian Bosco di Fossano, l’azienda Chiapello Enrica di Briaglia, Cascina Roncaglia di Bricherasio, “Le nuove rotte” di La Morra e l’azienda apistica “Bogion cit” di San Benedetto Belbo. Sarà possibile conoscere gli agricoltori, acquistare i prodotti biologici e, nel caso de “Le nuove rotte” anche fruire di servizio street food. Saranno parimenti presenti i membri di Sgasà, la neoimpresa sociale che si occupa di alimentazione a tutto tondo, nella pratica e nella teoria. Il gruppo presenterà “Segnavento”, un piccolo mercato dello sfuso, uno spazio che fungerà da rivendita di prodotti per lo più non confezionati e provenienti da filiere corte e/o etiche. Verrà inoltre riproposto il progetto “Piatti Volanti”, un servizio di noleggio di stoviglie per eventi piccoli e grandi. L'incontro con il gruppo sarà l'occasione perfetta per stimolare domande, riflessioni e un dibattito costruttivo sulle scelte di consumo alimentare che mettiamo in atto ogni giorno, più o meno consapevolmente. Al centro della piazzetta, ancora, Ivo Boggione, operatore di fattoria didattica, condurrà dei laboratori educativi e di sensibilizzazione sull’apicoltura biologica e sulla visione agroecologica necessaria per tutelare gli impollinatori e l’agroecosistema. Specifici laboratori didattici per adulti e bambini si ripeteranno in successione al mattino e al pomeriggio.

PrimaVera Piemontese

Ritorna con la sua sesta edizione anche la rassegna espositiva dedicata alla Razza Bovina Piemontese “PrimaVera” organizzata in collaborazione con l’Anaborapi e in scena in piazzale Unità d’Italia. Accanto all’esposizione bovina (con l’elezione della miglior femmina e del miglior toro) e alla possibilità di gustare diverse prelibatezze a base di carne, spazio alla fattoria didattica della cooperativa Colla Bauzano con cavalli, asini, vacche, capre, caprette tibetane, pecore, conigli e polli, al battesimo della sella a cura dell’associazione Ippica Monregalese (con i pony Lady e Nutella a disposizione dei bambini sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00, domenica dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00), ai diversi laboratori predisposti da Coldiretti e Campagna Amica (sabato 11 aprile alle ore 15.30 e alle ore 16.30 e domenica 12 aprile alle ore 11.00, 15.30 e 16.30), alla musica da ascolto e da ballo con Miki Folk Band (domenica 12 aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.00), allo stand dell’Istituto Agrario “Giolitti-Bellisario” e alla presentazione delle razze rare di galline piemontesi a cura dell’Università degli Studi di Torino. In occasione dell’anno internazionale dei pascoli e dei pastori, infine, sabato 11 aprile alle 9.45 in sala Scimé andrà in scena il convegno “L’evoluzione dell’allevamento nelle aree interne” promosso da Coldiretti Cuneo e da Anaborapi in collaborazione con l’A.Re.Ma. e l’A.Di.Al.Pi. Interverranno, tra gli altri, il prof. Mauro Coppa dell’Università degli Studi di Torino e Roberta Colombero dell’alpeggio Valanghe di Marmora.

Bimbi in Fiera

Ampia e variegata anche per questa sessantacinquesima edizione, infine, l’offerta per le famiglie e per i più piccoli. Accanto, come detto, ai laboratori e alla fattoria didattica in piazzale Unità d’Italia e al Kid Garden di piazza Cesare Battisti, sabato 11 aprile alle ore 15.00 CoopCulture propone il percorso “ArteNatura”, un viaggio tra gioco, osservazione e disegno che comprende la Torre del Belvedere e la Chiesa della Missione, pensato per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. In piazza Santa Maria Maggiore, poi, area famiglie con giochi in legno e laboratori ricreativi di costruzione giocattoli con materiali naturali e di riciclo, tra cui un workshop di Pixel Art e uno di costruzione di un camioncino giocattolo (eventuali informazioni e prenotazioni via WhatsApp al numero 333.6251148). Le proposte laboratoriali curate dall’Asilo Nido comunale “Nidomondo” (sabato e domenica dalle 9.00 alle 13.00) prevederanno attività di travasi, gioco euristico e attività coi colori mentre, in contemporanea, l’ASD Casa Boriello attrezzerà in loco un’area Pet Therapy e Agility Dog.

Ente di Promozione del Monregalese

Per la prima volta, piazza Carlo Ferrero sarà animata dall’Ente di Promozione del Monregalese, che propone un programma ricco e variegato per tutta la durata della fiera. Sarà possibile acquistare fiori direttamente dai produttori: dalle orchidee ai fiori di loto, dai fiori recisi agli agrumi, fino a piante grasse, fiori da balcone e bonsai. Una suggestiva stradina condurrà i visitatori all’interno di un giardino di 80 x 11 metri, pensato per offrire un’esperienza sensoriale immersiva. Durante i due giorni, poi, accanto all’orto didattico dimostrativo con camminamenti interni, promosso da Slow Food Monregalese e Slow Food Fossano, saranno organizzati laboratori tematici dedicati a bambini e studenti, con distribuzione di piantine di verdure fino a esaurimento scorte. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica “Orchidee autoctone” e la mostra di "Fiori metallici"

Sabato 11 aprile – presso Giardino delle Erbe

Ore 15.30: incontro “Il mondo delle piante grasse”, dedicato alla coltivazione e gestione, a cura dell’Azienda Agricola Baobab di Mondovì. Ore 16.30: degustazione di tisane di erbe aromatiche a cura dell’Azienda Agricola Bosco Sorvaj di Villanova Mondovì.

Sabato 11 aprile – presso Padiglione Cristal

Ore 18.30: presentazione del libro “Inter Segetes Nigella”, con degustazione del cocktail “Monregalese”. Interverranno, tra gli altri, Mauro Benedetto e Marzia Milano.

Domenica 12 aprile – presso Giardino delle Erbe

Ore 15.00 – 16.00 incontro-laboratorio “I segreti delle erbe aromatiche”, dedicato ai profumi dell’orto e al loro utilizzo in cucina, con il giornalista gastronomico Claudio Porchia. A seguire: presentazione del libro “Aromatiche da bere” della barLady Ottavia Castellaro, con degustazione del cocktail “Monregalese”. Partecipazione gratuita. Prenotazione consigliata al numero 338 4384070.

Domenica 12 aprile – presso Padiglione Cristal

A partire dalle ore 10.00, infine, la scuola professionale CFP di Mondovì realizzerà acconciature e nail art a tema floreale, mentre il camioncino Agritrutta vi aspetta con prodotti del territorio e street food gourmet.