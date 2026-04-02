Pamparato, diventa realtà il RoaCircolo

Un sogno coltivato nel tempo che finalmente prende forma e si apre alla comunità. È stato inaugurato lunedì 30 marzo il RoaCircolo, il nuovo spazio di incontro nato all’interno della casetta comunale in piazza a Pamparato, destinato a diventare un punto di riferimento per tutte le generazioni.

L’iniziativa, promossa dall’associazione RoadeRiccio, si inserisce in un contesto già vivo di eventi condivisi, ma punta a rafforzare ulteriormente lo spirito di comunità: creare relazioni, favorire l’incontro e costruire momenti di socialità in un ambiente inclusivo e accogliente.

Alla serata inaugurale, caratterizzata da un clima informale e conviviale, hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni e del territorio. Presenti il sindaco di Pamparato, Franco Borgna, il sindaco di Montaldo Mondovì, Giovanni Balbo e il vicesindaco di Roburent, Paolo Gamba. Tra gli ospiti anche la dirigente scolastica, la professoressa Rossana Iadarola, il presidente della Pro Loco di Serra, Davide Mulattieri, le volontarie della RoadeRiccio, dipendenti comunali di Pamparato, oltre a un’ex dipendente del CSSM con cui negli anni sono state condivise numerose attività e visite agli anziani.

Non sono mancati amici, famiglie e alcuni bambini coinvolti nel Progetto Insieme, a testimonianza concreta di come il RoaCircolo voglia essere uno spazio davvero aperto a tutti.

La serata è stata accompagnata da un ricco momento conviviale: torte e dolci offerti dalla Locanda di Valcasotto e dal biscottificio di Pamparato hanno reso ancora più piacevole il brindisi augurale, suggellando l’inizio di questa nuova avventura.

"Il RoaCircolo - spiegano le volontarie - nasce con l’obiettivo di diventare un luogo vivo, dove organizzare serate, corsi e attività sportive rivolte a giovani e adulti. Un progetto che guarda già al futuro, con l’idea di replicare esperienze simili anche negli altri comuni coinvolti, sempre in collaborazione con Pamparato, Montaldo di Mondovì e Roburent".