Borsino Immobiliare del Piemonte 2025: un mercato in ripresa tra innovazione e crescita

Dopo un'assenza di quasi 18 anni, Fimaa Piemonte, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente a Confcommercio, ha presentato martedì scorso a Savigliano la nuova edizione del Borsino Immobiliare del Piemonte 2025, una pubblicazione scientifica che fotografa lo stato di salute del mercato regionale.

Fortemente voluto dai Presidenti delle Fimaa del Piemonte, il volume si propone come un vademecum essenziale per operatori e cittadini, integrando i dati sulle quotazioni del 2024 con i trend del primo quadrimestre 2025.

Il Borsino 2025 dedica inoltre ampio spazio alla rivoluzione tecnologica. L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale sta trasformando il lavoro dell'agente immobiliare attraverso l'analisi predittiva dei dati ed assistenti virtuali 24/7, puntando a una maggiore efficienza e professionalità del settore.

Un supporto concreto per il cittadino - Oltre ai valori di mercato, il Borsino offre approfondimenti tecnici su tassazioni, registrazione dei contratti preliminari (modello RAP) e di locazione, oltre a guide pratiche sul calcolo delle superfici e sul sistema del prezzo-valore

“Il convegno di oggi, molto partecipato, fa capire quanto è stato apprezzato dalla categoria il lavoro del regionale – sottolinea Simona Trucco, presidente Fimaa-Confcommercio provincia di Cuneo e neo confermata Vice presidente vicaria di Fimaa Piemonte - con la creazione del primo borsino di Fimaa Piemonte”.

“La giornata è poi sfociata in un importante momento formativo che ci ha aiutato a capire come l’intelligenza artificiale, nel nostro lavoro, deve vista come una risorsa in grado di mettere sempre più al centro le competenze dell’agente Immobiliare e non come un limite o, ancor peggio, una concorrente”.