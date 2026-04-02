Un’eccellenza all’IDA SUMMIT 2026: perché Coproget sarà tra i protagonisti dell’evento a Torino

Il capoluogo torinese si prepara a diventare la capitale dell'innovazione e delle relazioni internazionali con l'atteso IDA SUMMIT 2026.

Se c'è un'azienda che incarna perfettamente lo spirito di questo evento — fatto di visione, tecnologia e rilancio industriale — quella è senza dubbio Coproget.

Nata a Grugliasco, a due passi dall'ombra della Mole, questa realtà rappresenta la perfetta evoluzione della grande tradizione automotive torinese, dimostrando come si possa essere piccoli nelle dimensioni ma giganti sul mercato globale.

Un gioiello della manifattura che viaggia nel tempo

La storia di Coproget inizia nel 1994. In oltre trent'anni di attività (iniziati originariamente a Rivalta prima del trasferimento a Grugliasco), l'azienda guidata dall'ingegner Angelo Accossato e dai suoi soci ha saputo trasformarsi radicalmente.

"Col passare del tempo si è ampliato il nostro ambito d'azione, passando dalle semplici lavorazioni meccaniche a operazioni sempre più complesse", spiega Accossato.

Oggi Coproget è un punto di riferimento per la progettazione e costruzione di attrezzature prototipali e di produzione per la lavorazione a freddo della lamiera. Parliamo di:

Linee di profilatura

Macchine di piegatura per stiramento.

Linee di produzione personalizzate ed automatizzate

Meccatronica applicata.

La ricetta contro la crisi: export e "sartorialità"

Mentre molti negli anni passati si sono lasciati intimorire dalle fluttuazioni del mercato dell'auto, Coproget ha raddoppiato il valore della sua produzione puntando tutto su una strategia chiarissima: l'internazionalizzazione e l'altissima specializzazione.

Nonostante un team snello di circa 25 dipendenti (con un'età media decisamente giovane, stabilmente sotto i 40 anni), l'azienda ha una vocazione sbilanciata verso l'estero. Solo il 12% del fatturato è generato in Italia; il resto vola verso colossi come Germania, Francia, Brasile e Turchia.

Il segreto? Un passaparola d'oro tra i grandi player e il supporto strategico della Camera di Commercio di Torino e del Centro Estero per l'Internazionalizzazione.

Tecnologia da "summit": perché coproget guida il futuro

All'IDA SUMMIT 2026, Coproget porterà l'esempio concreto di come la ricerca e sviluppo (R&D) possa trasformarsi in un vantaggio competitivo schiacciante.

L'azienda è infatti leader nelle tecnologie di Stretch and Bending abbinate al Rollforming. Nell'era della transizione ecologica e dei veicoli elettrici, dove ridurre il peso dell'auto è fondamentale, l'utilizzo di materiali ultra-alto resistenziali per produrre paraurti, barre anti-intrusione e longheroni fa tutta la differenza del mondo.

Coproget non vende prodotti in serie: vende soluzioni su misura, quasi "sartoriali", protette da numerosi brevetti depositati in Italia e all'estero. È questa costante fame di innovazione che le ha permesso di conquistare la fiducia di clienti dal calibro di MA Automotive, Magna Lorraine, Aethra, Constellium, Proma, Tiberina, Rokeron, Gestamp e molti altri.

All'IDA SUMMIT di Torino, gli occhi saranno puntati su di loro: la prova vivente che l'automotive torinese non solo è vivo, ma sta dettando le regole del gioco di domani.

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