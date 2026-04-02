A Savigliano aperture straordinarie per la mostra “Gustav Klimt - Segno e visione”

Prosegue la mostra “Gustav Klimt - Segno e visione”, che fino al 3 maggio porta a palazzo Muratori-Cravetta di Savigliano oltre 60 collotipie dell'artista.

In occasione delle prossime festività, l'allestimento osserverà alcune aperture straordinarie. A Pasqua e Pasquetta sarà visitabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Il 24 aprile ed il 1° maggio apertura dalle 15 alle 18.30.

Domenica 19 aprile, dalle 16 alle 18, è invece in programma il convegno “Viaggio nell'opera di Klimt – L'invenzione della visione moderna”. Relatori saranno Alberto Mattia Martini, Laura Valle, Lorella Giudici, Marc Michael Moser e Fiorenzo Silvestri; moderatore: Diego Repetto.

Per informazioni e prenotazioni: cultura@comune.savigliano.cn.it o www.vivaticket.com. Telefono: 0172 / 710 222 – 235.