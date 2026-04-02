Ai “confini del sacro” nelle opere di Franco Blandino a Fossano

Sabato 4 aprile si inaugura a Fossano, nella chiesa di San Giovanni, la mostra di Franco Blandino. L’esposizione si inquadra in una serie di rassegne avviate dall’Associazione "GrandArte" che invitano a riflettere su "i confini del sacro", cioè ad indagare queste dimensioni "attraverso il tema della spiritualità, del trascendente e dell'interiorità"; così il sacro viene esplorato non tanto in senso religioso quanto come "sentimento di stupore, timore riverenziale e rapporto con il trascendente in questo nostro tempo secolarizzato.
L’evento, che si inquadra nella programmazione del Borgo Vecchio di Fossano, gode della promozione e del patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.
La Mostra resterà aperta fino a domenica 26 aprile con il seguente orario: Venerdi - Sabato - Domenica dalle 17, 30 alle 19,30. L’ingresso è libero