Salone OFF a Bra: l’incontro con Alberto Pellai si sposta all'Auditorium BPER

Visto il grande interesse di pubblico, cambia sede l’atteso incontro con il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai, nell’ambito degli eventi del Salone OFF – Aspettando il Salone del Libro per Ragazzi di Bra. L’appuntamento di giovedì 9 aprile alle ore 20.30, inizialmente previsto presso il Centro Polifunzionale, si terrà presso l’Auditorium BPER di via Sarti 8.

Durante l’incontro, il celebre medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore italiano Alberto Pellai, in dialogo con Daniela Oddenino, presenterà "Esci da quella stanza", un intervento dedicato al complesso rapporto tra giovani e mondo digitale. Ingresso gratuito e senza prenotazione fino a esaurimento posti (Info: mellowlibri@gmail.com - tel. 0172.44619).

Il Salone OFF prosegue con i seguenti eventi:

10 aprile (h 17:00): Letture per ragazzi con Caterina Ramonda presso la Biblioteca Civica

(h 17:00): Letture per ragazzi con Caterina Ramonda presso la Biblioteca Civica 11 aprile (h 16:00): Evento "Evviva si legge!" per bambini dai 3 ai 6 anni alla Premiata Libreria Marconi

(h 16:00): Evento "Evviva si legge!" per bambini dai 3 ai 6 anni alla Premiata Libreria Marconi 17 aprile (h 18:00): Alice Basso presenta il suo nuovo libro alla Libreria Crocicchio

(h 18:00): Alice Basso presenta il suo nuovo libro alla Libreria Crocicchio 18 aprile (h 17:00): Incontro letterario con Sara Simoni in Biblioteca Civica

(h 17:00): Incontro letterario con Sara Simoni in Biblioteca Civica 26 aprile (h 17:00): Grande chiusura al Teatro Politeama con lo spettacolo interattivo a tema giallo "L'ultima Chiamata", con gli allievi della scuola “Ilsoleamezzanotte Asd” (biglietto 5 euro su Ticket.it, link diretto: https://www.ticket.it/teatro/evento/l-ultima-chiamata.aspx ).

Tutte le iniziative accompagnano la Città verso la 23ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi, prevista dal 21 al 25 maggio 2026. Per informazioni: Ufficio Cultura e Manifestazioni, tel. 0172.430185, email: promozione@comune.bra.cn.it .

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione CRC, BCC Cherasco, Ascom Bra e la Fiera Piemontese dell’Editoria di Cavallermaggiore.