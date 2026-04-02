ELEZIONI / Corsa a due a Magliano Alpi: Francesco Belgrano si candida come sindaco

Scatta ufficialmente la corsa per le elezioni amministrative 2026 che vedranno alle urne i cittadini di 19 Comuni della provincia di Cuneo.

Si voterà nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio ad: Aisone, Benevello, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castiglione Tinella, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Diano d'Alba, Elva, Magliano Alpi, Narzole, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana, Santo Stefano Belbo, Treiso e Verzuolo.

Si preannuncia una corsa a due a Magliano Alpi, Comune che va alle urne a seguito del commissariamento dell'amministrazione di Marco Bailo decaduta, lo scorso aprile, per insufficienza di componenti .

In corsa per la carica di sindaco ci sarà Francesco Belgrano, 44 anni, sociologo, Responsabile Operativo del Servizio dei Centri di Raccolta rifiuti per la Cooperativa Sociale Proteo, che sarà sostenuto dalla lista "Magliano Riparte".

"Siamo un gruppo di cittadini di Magliano Alpi accomunati dal desiderio di mettersi a disposizione della nostra comunità con spirito di collaborazione, condivisione e trasparenza - spiega Belgrano -. Per questo ci siamo riuniti nella lista Magliano Riparte.

Ci troviamo in una delicata fase di cambiamento dove monitorare gli sviluppi in atto ci sembra doveroso per il futuro del paese. Noi pensiamo che il cambiamento vada governato, perché il futuro di Magliano si decide oggi e si costruisce insieme. La nostra idea di amministrazione parte dalla convinzione che la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica vada sempre favorita attraverso una costante informazione e condivisone delle scelte.

Siamo pronti per amministrare Magliano. Siamo consapevoli della responsabilità che questo comporta, vogliamo farlo con la forza delle nostre idee e sorretti dal desiderio di rappresentare al meglio i bisogni di tutti i nostri concittadini".

Belgrano si sfiderà nella corsa al munciio con Michela Tomatis, 46 anni, farmacista che ha annunciano la propria candidatura nelle scorse settimane.