CALCIO / Trinità centra una storica promozione: è Seconda Categoria con una giornata di anticipo

Un’impresa fortemente voluta da giocatori e staff, arrivata sei anni dopo la rifondazione e chiamata “Seconda Categoria”.

La piccola squadra di calcio dell’U.S. Trinità, guidata dal mister Cristian Ferrero, a una giornata dal termine del campionato raggiunge matematicamente l’accesso alla categoria superiore. Lo fa in trasferta contro il Carrù Magliano Alpi, vincendo 3-1 in rimonta e coronando un’autentica cavalcata in Terza Categoria (girone C), costruita soprattutto nel girone di ritorno, con un filotto di nove vittorie e una sola sconfitta.

Il tutto in attesa dell’ultimo turno, ormai ininfluente, in casa contro il San Bernardo Calcio. Grande trascinatore dell’intera stagione è stato l’attaccante Gianluca Giobergia, autore finora di 19 reti.

A riassumere le emozioni e l’entusiasmo che si è creato attorno alla squadra biancazzurra è il presidente onorario della società, Walter Rosa, che non ha lesinato complimenti all’intera rosa e all’attuale presidente Thomas Marici.

Dopo oltre vent’anni, nel 2020, è rinata la società calcistica U.S. Trinità, che quest’anno ha vinto il campionato di Terza Categoria. Quali sono stati i punti di forza della rosa e dello staff?

"Da sette anni, dopo aver ripreso la situazione in mano insieme al signor Antonio Zucco, presidente per tre stagioni, è ripartita l’Unione Sportiva Trinità. Successivamente è subentrato Bruno Curti per un anno e mezzo. Infine, dopo le sue dimissioni, è arrivato Thomas Marici, attuale presidente. Con lui, negli ultimi due anni, siamo arrivati ai playoff lo scorso anno e quest’anno alla vittoria finale".

Da presidente onorario, può raccontarci qualche aneddoto e il legame con lo staff, lo spogliatoio e i giocatori?

"In questo ruolo mi sono posto l’obiettivo di creare la Polisportiva Trinità, in collaborazione con il Comune guidato dalla sindaca Ernesta Zucco, gestendo palestra, padel e tennis, tutto integrato all’interno degli impianti sportivi"

Il Trinità torna anche alla luce per volontà, come detto, della sindaca Zucco. Quali sono gli obiettivi attuali e i futuri di pianificazione?

“Il mio orgoglio è da sempre di aiutare i giovani e far crescere l’attaccamento alla società. Quest’anno in Terza Categoria abbiamo giocato sempre di venerdì sera, in Seconda, il prossimo anno, giocheremo di domenica pomeriggio e qui sicuramente ci saranno delle difficoltà per convincere qualche giocatore a disputare il torneo. Comunque ci tengo a sottolineare che Trinità conta circa 2000 abitanti e ben 15 giocatori sono del paese e per noi questa è una grande vittoria.

(l presidenti onorario Walter Rosa, la sindaca Ernesta Zucco e il presidente Thomas Marici)

Chiude Walter Rosa: "Vorrei ringraziare i vari sponsor tra cui la Cassa di Risparmio CRF di Fossano - Mandrile & Melis che sono stati i nostri sponsor principali e tutti gli altri numerosi che hanno contribuito a questo successo. Un grazie a tutti, in particolare ad Antonio Zucco, Bruno Curti e agli altri ex presidenti. Un grazie speciale, ovviamente al presidente attuale Thomas Marici”.