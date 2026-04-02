 / 1ª-2ª-3ª categoria

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

1ª-2ª-3ª categoria | 02 aprile 2026, 17:15

CALCIO / Trinità centra una storica promozione: è Seconda Categoria con una giornata di anticipo

Ad un passo dal traguardo l'anno scorso nei playoff, l’Unione Sportiva locale, rifondata nel 2020, stavolta festeggia. Il presidente onorario Rosa: “L’attaccamento alla maglia, la bravura dei nostri giocatori e del presidente Thomas Marici hanno fatto la differenza”

La festa dei giocatori per la promozione in Seconda Categoria

La festa dei giocatori per la promozione in Seconda Categoria

Un’impresa fortemente voluta da giocatori e staff, arrivata sei anni dopo la rifondazione e chiamata “Seconda Categoria”.

La piccola squadra di calcio dell’U.S. Trinità, guidata dal mister Cristian Ferrero, a una giornata dal termine del campionato raggiunge matematicamente l’accesso alla categoria superiore. Lo fa in trasferta contro il Carrù Magliano Alpi, vincendo 3-1 in rimonta e coronando un’autentica cavalcata in Terza Categoria (girone C), costruita soprattutto nel girone di ritorno, con un filotto di nove vittorie e una sola sconfitta. 

Il tutto in attesa dell’ultimo turno, ormai ininfluente, in casa contro il San Bernardo Calcio. Grande trascinatore dell’intera stagione è stato l’attaccante Gianluca Giobergia, autore finora di 19 reti.

A riassumere le emozioni e l’entusiasmo che si è creato attorno alla squadra biancazzurra è il presidente onorario della società, Walter Rosa, che non ha lesinato complimenti all’intera rosa e all’attuale presidente Thomas Marici.

Dopo oltre vent’anni, nel 2020, è rinata la società calcistica U.S. Trinità, che quest’anno ha vinto il campionato di Terza Categoria. Quali sono stati i punti di forza della rosa e dello staff?

"Da sette anni, dopo aver ripreso la situazione in mano insieme al signor Antonio Zucco, presidente per tre stagioni, è ripartita l’Unione Sportiva Trinità. Successivamente è subentrato Bruno Curti per un anno e mezzo. Infine, dopo le sue dimissioni, è arrivato Thomas Marici, attuale presidente. Con lui, negli ultimi due anni, siamo arrivati ai playoff lo scorso anno e quest’anno alla vittoria finale".

Da presidente onorario, può raccontarci qualche aneddoto e il legame con lo staff, lo spogliatoio e i giocatori?

"In questo ruolo mi sono posto l’obiettivo di creare la Polisportiva Trinità, in collaborazione con il Comune guidato dalla sindaca Ernesta Zucco, gestendo palestra, padel e tennis, tutto integrato all’interno degli impianti sportivi"

Il Trinità torna anche alla luce per volontà, come detto, della sindaca Zucco. Quali sono gli obiettivi attuali e i futuri di pianificazione? 

Il mio orgoglio è da sempre di aiutare i giovani e far crescere l’attaccamento alla società. Quest’anno in Terza Categoria abbiamo giocato sempre di venerdì sera, in Seconda, il prossimo anno, giocheremo di domenica pomeriggio e qui sicuramente ci saranno delle difficoltà per convincere qualche giocatore a disputare il torneo. Comunque ci tengo a sottolineare che Trinità conta circa 2000 abitanti e ben 15 giocatori sono del paese e per noi questa è una grande vittoria. 

(l presidenti onorario Walter Rosa, la sindaca Ernesta Zucco e il presidente Thomas Marici)

Chiude Walter Rosa: "Vorrei ringraziare i vari sponsor tra cui la Cassa di Risparmio CRF di Fossano - Mandrile & Melis che sono stati i nostri sponsor principali e tutti gli altri numerosi che hanno contribuito a questo successo. Un grazie a tutti, in particolare ad Antonio Zucco, Bruno Curti e agli altri ex presidenti. Un grazie speciale, ovviamente al presidente attuale Thomas Marici”.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium