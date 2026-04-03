A Bra “La cura della democrazia”: una riflessione spirituale ed etica sulla politica

Con il patrocinio del Comune di Bra, si terrà venerdì 17 aprile alle ore 18, presso la Sala Arpino in largo della Resistenza, l’incontro dal titolo “La cura della democrazia”, una riflessione spirituale ed etica sulla politica.

L’appuntamento si aprirà alle 18 con il saluto e l’introduzione di Gilberto Garrone, parroco di Bra, e di Gianni Fogliato, sindaco di Bra. Seguirà alle 18:15 l’intervento di Padre Giuseppe Riggio, direttore di Aggiornamenti Sociali.

Alle 18:45 sono previste risonanze e dibattito, mentre le conclusioni, fissate per le ore 19:25, saranno affidate a Gianni Manzone del Comitato della Pastorale Sociale e del Lavoro.

L’incontro sarà moderato da Gian Mario Ricciardi, giornalista radiotelevisivo, ed è promosso dal Comitato per la Pastorale Sociale e del Lavoro di Bra dell’Arcidiocesi di Torino.