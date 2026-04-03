Alba, conclusi gli interventi di ripristino sulle scogliere dei rii Baracchi e Misureto

Si sono conclusi gli interventi di ripristino delle opere di difesa spondale sui rii Baracchi e Misureto, necessari dopo i fenomeni erosivi e gli eventi atmosferici che negli ultimi anni hanno interessato i corsi d’acqua locali.

In particolare, i lavori hanno riguardato la realizzazione di un nuovo tratto di scogliera lungo il Rio Baracchi in località Baresane, al fine di contrastare l’erosione della scarpata e garantire la stabilità della viabilità interpoderale, e il ripristino di una porzione di scogliera esistente lungo il Rio Misureto in località Rivoli, interessata da fenomeni di dissesto dovuti allo scalzamento delle acque.

Le opere sono state realizzate attraverso la posa di massi naturali opportunamente dimensionati e consolidati, con l’obiettivo di assicurare la protezione delle sponde, prevenire ulteriori cedimenti e migliorare la sicurezza del territorio. La durata complessiva dei lavori è stata di circa sei settimane.

Gli interventi si inseriscono in un più ampio programma di manutenzione e tutela del territorio, con particolare attenzione alla riduzione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia delle infrastrutture esistenti.

Il sindaco Alberto Gatto ha voluto fare un sopralluogo nelle aree interessate dagli interventi per verificare l’esito delle opere realizzate insieme con l’Ufficio tecnico comunale e la ditta incaricata: «Si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza del territorio e per la tutela della viabilità locale. I lavori eseguiti consentono di prevenire situazioni di rischio legate all’erosione e al dissesto idrogeologico. Continueremo a investire in maniera puntuale e costante nella manutenzione e nella prevenzione, che restano una priorità per l’Amministrazione».