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Attualità | 03 aprile 2026, 11:41

Alba ricorda Maria Franca Ferrero con una seduta aperta del Consiglio comunale

Venerdì 10 aprile il momento istituzionale di raccoglimento e memoria nel quale l’Amministrazione comunale renderà omaggio alla sua figura e al contributo umano e civile da lei dato alla città

Venerdì 10 aprile la seduta, alle ore 18 nella Sala del Consiglio “Bubbio” e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune

Venerdì 10 aprile la seduta, alle ore 18 nella Sala del Consiglio “Bubbio” e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune

Il Consiglio comunale della Città di Alba si riunirà in adunanza aperta e solenne venerdì 10 aprile alle ore 18 nella Sala consiliare “Teodoro Bubbio” del Palazzo civico, per una seduta interamente dedicata alla commemorazione della signora Maria Franca Fissolo Ferrero.

L’incontro rappresenterà un momento istituzionale di raccoglimento e memoria, nel quale l’Amministrazione comunale renderà omaggio alla figura e al contributo umano e civile della signora Ferrero.

La seduta si svolgerà in presenza fisica dei componenti dell’organo consiliare e sarà aperta al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sarà inoltre possibile assistere alla commemorazione in diretta streaming attraverso il canale YouTube della Città di Alba, al fine di consentire la più ampia partecipazione della comunità.

Il sindaco Alberto Gatto e la presidente del Consiglio comunale Elena Di Liddo invitano la cittadinanza a prendere parte a questo momento di condivisione e ricordo.

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