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Attualità | 03 aprile 2026, 13:16

Cuneo, galleria Cittadina chiusa di notte per lavori dal 7 al 14 aprile

La misura nella fascia oraria 21-6, esclusi festivi e prefestivi

La galleria Cittadina

La galleria Cittadina

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti all’interno della galleria ‘Cittadina’, tra il km 2,200 e il km 3,700 della Statale 705 “di Cuneo”. In particolare, sono previsti gli interventi di manutenzione dell’impianto di ventilazione.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza è prevista la chiusura notturna al traffico a partire da martedì 7 aprile fino a martedì 14 aprile, escluse le notti dei giorni festivi e prefestivi. 

La limitazione sarà attiva nella fascia oraria 21:00 – 6:00. Gli interventi sono stati programmati in notturna per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione.

Durante la chiusura della galleria la circolazione sarà deviata sulla rete locale.

C. S.

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