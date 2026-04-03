Cuneo, galleria Cittadina chiusa di notte per lavori dal 7 al 14 aprile

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti all’interno della galleria ‘Cittadina’, tra il km 2,200 e il km 3,700 della Statale 705 “di Cuneo”. In particolare, sono previsti gli interventi di manutenzione dell’impianto di ventilazione.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza è prevista la chiusura notturna al traffico a partire da martedì 7 aprile fino a martedì 14 aprile, escluse le notti dei giorni festivi e prefestivi.

La limitazione sarà attiva nella fascia oraria 21:00 – 6:00. Gli interventi sono stati programmati in notturna per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione.

Durante la chiusura della galleria la circolazione sarà deviata sulla rete locale.