Futuro, autonomia e competitività a “Il Laboratorio” di Dronero: la BCC di Caraglio sostiene il progetto “Gateway”

"La nostra risorsa più importante sono le persone; il vostro sostegno è lo strumento per valorizzarle".

La gioia è enorme alla cooperativa sociale “Il Laboratorio” di Dronero. La BCC di Caraglio ha fortemente creduto nel loro progetto “Gateway”, nel futuro dei lavoratori di questa importante realtà del nostro territorio. Grazie al suo prezioso sostegno, infatti, è stato possibile inaugurare le nuove attrezzature del reparto elettromeccanico.

Nello specifico, il contributo ha permesso l’acquisto di attrezzature professionali all’avanguardia per il reparto elettromeccanico nella uova sede di Dronero, tra cui una spelacavi elettrica professionale GLW CS60.

NON SOLO AUTONOMIA MA ANCHE COMPETITIVITÀ

Si tratta di una tecnologia avanzata che abbatte le barriere fisiche e cognitive, permettendo anche a soci lavoratori con disabilità complessa di operare con precisione millimetrica e in totale sicurezza.

Non si tratta di una semplice donazione di macchinari, ma di un investimento strategico sull’autonomia delle persone.

La spelacavi automatica ed il misuratore di coppia professionale acquistati garantiscono una qualità del prodotto finale certificata per partner industriali di alto livello, trasformando l’inserimento lavorativo in vera e propria professionalizzazione.

“Con il progetto Gateway non solo formiamo specializzazioni competitive, ma creiamo le basi per l’indipendenza economica, riducendo la dipendenza dai servizi assistenziali e facendo della Responsabilità Sociale d'Impresa un valore concreto - aggiungono dalla cooperativa sociale, tenendo in modo particolare ai ringraziamenti - Un grazie di cuore alla BCC di Caraglio che ha dimostrato che il successo economico di un territorio non può prescindere dal valore umano e dall'inclusione reale.”