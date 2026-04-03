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Attualità | 03 aprile 2026, 18:25

La Polizia in servizio per la sicurezza degli atleti nella “Settimana internazionale Coppi e Bartali”                                                                     

Alla competizione, inserita nel Calendario UCI (Unione Ciclistica Internazionale), hanno partecipato circa 170 atleti professionisti, accompagnati da 80 veicoli dei relativi Gruppi sportivi, che hanno percorso un totale di oltre 800 km

La Polizia in servizio per la sicurezza degli atleti nella “Settimana internazionale Coppi e Bartali”                                                                     

Dal 25 al 29 marzo si è svolta la gara ciclistica “Settimana internazionale Coppi e Bartali” che dal comune di Barbaresco (CN) in cinque tappe si è conclusa a Gemona del Friuli (UD), attraversando varie provincie di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Alla competizione, inserita nel Calendario UCI (Unione Ciclistica Internazionale), hanno partecipato circa 170 atleti professionisti, accompagnati da 80 veicoli dei relativi Gruppi sportivi, che hanno percorso un totale di oltre 800 km.

Il personale della Polizia Stradale del Compartimento Piemonte e Valle d’Aosta, con 20 motociclisti, 2 autovetture e un furgone attrezzato a officina mobile, ha accompagnato i ciclisti nella competizione sportiva, garantendo la sicurezza della manifestazione, nonché, grazie ad una puntuale organizzazione preventiva, anche la tutela della viabilità e sicurezza stradale in generale.

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