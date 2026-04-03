Prosegue a Savigliano il ciclo di appuntamenti "Sportello Aperto al PD", l’iniziativa del Partito Democratico locale nata per favorire l'ascolto e lo scambio di idee tra i cittadini. Il prossimo incontro si terrà giovedì 9 aprile alle ore 18:00 presso la sede di Via Trossarelli 8 e sarà interamente dedicato al tema del benessere.



L'evento, intitolato "Piccoli gesti per la salute: focus sulla prevenzione", si propone di offrire indicazioni concrete per la gestione della salute quotidiana. Durante la serata interverrà la Dottoressa Giachino Amistà, che fornirà suggerimenti utili per adottare uno stile di vita salutare e consigli pratici sulla corretta assunzione dei farmaci.



L’incontro rappresenta un’occasione di confronto diretto su temi che riguardano la vita di tutti i giorni ed è aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza.



Per avere maggiori informazioni sull'iniziativa e sui futuri appuntamenti, è possibile consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.pdsavigliano.it.

