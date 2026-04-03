Savigliano ospita per la prima volta l’Incontro regionale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro

Per la prima volta nella sua storia, Savigliano ospiterà l’Incontro della Sezione Piemonte dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

L’importante occasione di incontro, che vedrà radunati circa una settantina di Cavalieri e Dame provenienti dalle 6 Delegazioni del Piemonte, Alessandria, Biella, Novara, Torino, Vercelli e Cuneo, incaricata dell’organizzazione, si terrà sabato 11 aprile e sarà articolata in due parti: la celebrazione della Solenne Eucaristia, aperta a tutti i Fedeli ed alla presenza delle Autorità saviglianesi, alle ore 10.45, presso la Chiesa Abbaziale di San Pietro, ed un successivo momento conviviale presso il Ristorante Villa Cosmera.

Celebrerà la S. Messa il Priore di Sezione, Vescovo Emerito di Acqui, Mons. Gr. Uff. Piergiorgio Micchiardi.

Concelebranti: il Vescovo di Cuneo - Fossano Mons. Gr. Uff. Piero Delbosco, il Vescovo di Saluzzo Mons. Gr. Uff. Cristiano Bodo, il Vescovo Emerito di Biella Mons. Gr. Uff. Gabriele Mana, Don Cav. Mauro Biodo, Priore di Delegazione di Cuneo, Don Cav. Massimo Minola, Priore di Delegazione di Biella e l’Abate Don Alessandro Sacco, Parroco di Savigliano.

Presenzieranno il Luogotenente per l’Italia Settentrionale, Gr. Uff. Angelo Domenico Dell’Oro, il Cancelliere di Luogotenenza, Comm. Pio Bavastro, il Preside del Piemonte, Comm. Sergio Petitti, i Delegati Comm. Leonardo Zanon (Alessandria), Cav. Fabrizio Soncina (Biella), Cav. Fabrizio Nardilli (Novara), Comm. Enrico De Santis (Torino), Comm. Enrico Croce (Vercelli), Comm. Massimiliano Gosio (Cuneo).

Che cos’è l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

È un Ordine cavalleresco, posto sotto la protezione della Santa Sede, con lo scopo di animare lo zelo verso la Terra Santa e di sostenervi la Chiesa Cattolica e la presenza cristiana.

Qual è la sua storia

Le origini storiche dell’Ordine rimangono ancora oscure, anche se una tradizione senza basi documentarie le fa risalire alla prima crociata. In realtà, i primi documenti che attestano un’investitura di Cavalieri denominati “del Santo Sepolcro” sono del 1336. Da quando l'esistenza dell'Ordine è così testimoniata, vale a dire dal XIV secolo, i papi hanno progressivamente e regolarmente manifestato la loro volontà di annettere giuridicamente la sua organizzazione alla Santa Sede.