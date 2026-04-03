Servizio civile, ultimi giorni per candidarsi: 45 posti in provincia di Cuneo, Asti e Alessandria

C’è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026 per candidarsi al bando di servizio civile universale promosso da Confcooperative Piemonte Sud, che mette a disposizione 45 posti complessivi nelle cooperative attive nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria.

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni e rappresenta un’opportunità concreta per vivere un’esperienza formativa e professionale all’interno del mondo della cooperazione, a contatto con servizi educativi, realtà sociali e percorsi di inclusione rivolti a minori, famiglie e persone in situazione di fragilità.

I posti disponibili rientrano in tre progetti. “Semi di comunità” è dedicato al benessere e all’inclusione sociale di minori, famiglie e persone fragili, attraverso il rafforzamento dei servizi educativi per l’infanzia e degli sportelli informativi. “Orizzonti possibili” punta invece a consolidare il presidio educativo e relazionale rivolto a persone con disabilità o in condizione di disagio, favorendo supporti personalizzati e una partecipazione più attiva alla vita della comunità. “Insieme per crescere”, infine, è orientato al miglioramento della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie, con interventi educativi e percorsi dedicati al dialogo sociale, all’inclusione e al contrasto delle discriminazioni.

Le opportunità coinvolgono numerose realtà del territorio. Nel Cuneese i progetti sono attivi tra Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Dronero, Alba, Bra, Busca e Cavallermaggiore.

Nell’Astigiano interessano Asti, Canelli e Castell’Alfero. Nell’Alessandrino, invece, i percorsi sono attivati tra Alessandria, Acqui Terme, Bistagno e Cassine. Una rete diffusa che conferma il radicamento della cooperazione nei territori e la sua capacità di offrire ai giovani occasioni utili di crescita personale, orientamento e acquisizione di competenze.

I progetti si svolgeranno tra il 2026 e il 2027, avranno una durata di 12 mesi e prevedono un compenso mensile di 519,47 euro, a fronte di un monte ore annuo di 1.145 ore, distribuite su 5 giorni settimanali.

La candidatura deve essere presentata entro le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026

tramite questo link https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Tutte le informazioni e i dettagli sui singoli progetti sono consultabili sul sito

www.serviziocivile.coop