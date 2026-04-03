Tombolata a Carassone: anziani e scout insieme nel segno dell’allegria

"Autunno e primavera”: un titolo evocativo per la tombolata che si è svolta nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile, presso il Centro Anziani, dove si sono incontrati gli abituali frequentatori carassonesi della terza età e gli scout di Mondovì.

Ad animare l’iniziativa, in un clima di sincera convivialità, erano presenti Baloo, don Andrea e Akela, Teseo Ferrua, accolti dalla presidente Renata Basso. Per oltre un’ora la sala si è riempita di allegria, tra numeri estratti, sorrisi e piccoli momenti di condivisione.

A rendere ancora più piacevole il pomeriggio, la distribuzione di regalini curiosi e significativi, pensati per tutti i partecipanti, a suggellare un incontro all’insegna dello scambio tra generazioni.