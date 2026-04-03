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Cronaca | 03 aprile 2026, 15:17

Cuneo, auto vandalizzate la scorsa notte nel parcheggio sotterraneo di piazza Boves

Diverse le vetture i cui finestrini e lunotti sono finiti in frantumi. Indagini in corso per risalire ai responsabili

Auto in sosta nel parcheggio di piazza Boves

Auto in sosta nel parcheggio di piazza Boves

Sarebbero diverse le automobili vandalizzate, nella scorsa notte, all’interno del parcheggio interrato di piazza Boves a Cuneo.

I fatti si sarebbero verificati a diversi piani del complesso, specificatamente ai livelli 2, 5 e 6.

Ignoti avrebbero agito probabilmente con l’intento di rubare all’interno dei veicoli in sosta, procedendo a spaccare finestrini e lunotti di un numero al momento non precisato di vetture.

Stamattina l’amara scoperta da parte dei proprietari, che si sono rivolti alla Polizia di Stato.

Gli uomini della Questura stanno indagando per risalire ai responsabili – da confermare indiscrezioni secondo le quali due soggetti sarebbero già stati fermati – anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno del multipiano.

L’area di piazza Boves torna quindi al centro dell’attenzione dopo un periodo nel quale questa zona cittadina sembrava avere superato almeno in parte le problematiche che in passato ne hanno fatto ricorrente teatro di fatti di cronaca, con l’inevitabile corollario di polemiche.

In merito a quest’ultimo fatto alcuni residenti chiedono che "il Comune intervenga per mettere in sicurezza il parcheggio, riattivando i cancelli già presenti per la sua chiusura notturna".

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