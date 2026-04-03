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Cronaca | 03 aprile 2026, 14:52

Diano d’Alba, minicar esce di strada e rimane in bilico su una scarpata

L’incidente in via Parisio. La conducente estratta dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Un incidente stradale si è verificato in via Parisio a Diano d'Alba intorno alle 12.25 di oggi, venerdì 3 aprile.

Una donna era alla guida di una minicar quando ha perso il controllo del mezzo.

Il veicolo è finito fuori strada rimanendo appoggiato a un albero in bilico su una scarpata.

Provvidenziale, per liberare la conducente dall’abitacolo del mezzo, l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Alba, che hanno recuperato la donna, poi affidata alle cure del 118, e messo in sicurezza l'auto. 
Il sinistro non ha avuto ricadute sulla viabilità della zona.

Redazione

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