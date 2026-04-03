venerdì 03 aprile
Giuseppe Cacciatore, allenatore del Saluzzo 1901
CALCIO SERIE D / Saluzzo-Sanremese 0-1, mister Cacciatore: “Dispiace perdere per un’ingenuità” [VIDEO]
Leggi le ultime di: Eccellenza
 / Eccellenza

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eccellenza | 03 aprile 2026, 11:09

CALCIO SERIE D / Saluzzo-Sanremese 0-1, mister Cacciatore: “Dispiace perdere per un’ingenuità” [VIDEO]

L’allenatore granata sottolinea: “Giocare su questo campo sta diventando sempre più difficile”

Giuseppe Cacciatore, allenatore del Saluzzo 1901

Giuseppe Cacciatore, allenatore del Saluzzo 1901

Il Saluzzo 1901 è uscito sconfitto per 0-1 nel match con la Sanremese, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie D.

La sfida dello stadio “Amedeo Damiano” è stata decisa dalla rete ospite di Simone Andreis, arrivata a inizio della ripresa (52’).

In classifica i liguri agguantano proprio i piemontesi a quota 42, le due formazioni sono ora appaiate al settimo posto.

Dopo i dieci giorni di sosta per le festività pasquali, si tornerà in campo domenica 12 aprile quando i granata faranno visita all’Asti; fischio d’inizio alle 15:00 allo stadio comunale “Censin Bosia” di Asti.

Le parole del tecnico saluzzese Giuseppe Cacciatore al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)

News collegate:
 CALCIO SERIE D / Il Saluzzo cede di misura alla Sanremese: al “Damiano” finisce 0-1 - 02-04-26 19:30
 CALCIO / Albese-Bra, la fusione non si farà: Poggia annuncia lo stop, Germanetti conferma in serata - 02-04-26 07:31
 CALCIO / Maxim Pioggia annuncia lo stop al progetto di fusione tra Albese e Bra: "Non è un pesce d’aprile" - 01-04-26 12:58

Samuele Bernardi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium