CALCIO SERIE D / Saluzzo-Sanremese 0-1, mister Cacciatore: “Dispiace perdere per un’ingenuità” [VIDEO]

Il Saluzzo 1901 è uscito sconfitto per 0-1 nel match con la Sanremese, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie D.
La sfida dello stadio “Amedeo Damiano” è stata decisa dalla rete ospite di Simone Andreis, arrivata a inizio della ripresa (52’).
In classifica i liguri agguantano proprio i piemontesi a quota 42, le due formazioni sono ora appaiate al settimo posto.
Dopo i dieci giorni di sosta per le festività pasquali, si tornerà in campo domenica 12 aprile quando i granata faranno visita all’Asti; fischio d’inizio alle 15:00 allo stadio comunale “Censin Bosia” di Asti.
Le parole del tecnico saluzzese Giuseppe Cacciatore al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)