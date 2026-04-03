Enasarco 2026, più tutele e nuovi sostegni per agenti e famiglie

Sono queste le principali direttrici del nuovo Programma delle prestazioni assistenziali Enasarco 2026, che introduce una serie di aggiornamenti rilevanti per agenti e rappresentanti di commercio.

Tra le novità più significative figura l’eliminazione dei limiti di reddito per tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rivolte agli iscritti, una scelta che amplia sensibilmente la possibilità di accesso ai contributi. Confermato anche per il 2026 il sistema dei voucher attraverso gli Enapoint, con portafogli individuali incrementati.

Importante anche l’aumento del contributo per le spese funerarie, che viene elevato fino a un massimo di 1.200 euro, mentre per le erogazioni straordinarie viene precisato che non rientrano nel concetto di eventi pregiudizievoli i debiti legati a oneri fiscali o previdenziali.

Particolare rilievo assume il contributo per assistenza a figli disabili, che viene fissato in 4.500 euro per gli iscritti con ISEE non superiore a 41.500 euro e in 3.000 euro per chi supera questa soglia. Per le prestazioni Salute, Famiglia, Assistenza genitori e Assistenza pensionati, erogate tramite le società convenzionate, è inoltre previsto un wallet aumentato di 3.000 Enapoint.

Si amplia anche il fronte della prevenzione: la prestazione Prevenzione Plus consente infatti di richiedere fino a due pacchetti di prevenzione di primo e secondo livello, finalizzati alla diagnosi precoce delle principali patologie, senza limiti di reddito per l’accesso.

Sul versante della formazione cambia invece l’impostazione: viene eliminato il contributo per le spese formative degli iscritti, poiché questa finalità sarà perseguita attraverso le attività di Enasarco Academy. Al suo posto viene introdotto il contributo rimborso tasse scolastiche e universitarie, destinato agli iscritti persone fisiche, ai soci illimitatamente responsabili, ai rappresentanti legali di società di capitali o ai lavoratori da loro indicati, fino a un massimo di tre persone.

“Le novità introdotte da Enasarco per il 2026 rappresentano un passo importante nella direzione di un welfare più vicino ai bisogni reali degli agenti di commercio”, dichiara il Cav. Arcangelo Galante, presidente del Sindacato Agenti e Rappresentanti di Commercio Fnaarc-Confcommercio provincia di Cuneo.

“L’ampliamento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, il rafforzamento dei contributi a sostegno delle famiglie e l’introduzione di nuove misure come il rimborso delle tasse scolastiche e universitarie confermano una maggiore attenzione verso una categoria che continua a essere centrale per il tessuto economico locale e nazionale. È essenziale che gli iscritti siano informati in modo puntuale per poter usufruire appieno di tutte le opportunità disponibili”.

Agenti Fnaarc-Confcommercio provincia di Cuneo invita quindi gli agenti e rappresentanti di commercio del territorio a verificare con attenzione requisiti, importi e scadenze previsti dal programma 2026, così da poter accedere tempestivamente alle misure di sostegno disponibili.