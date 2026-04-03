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Eventi | 03 aprile 2026, 10:02

Auser Alba Langhe e Roero e Spi Cgil organizzano una gita a Genova

L'appuntamento è per giovedì 7 maggio. Iscrizioni entro il 15 aprile

Auser Alba Langhe e Roero e Spi Cgil organizzano una gita a Genova

Auser Alba Langhe e Roero e lo Spi Cgil Sindacato Pensionati Italiani, Lega di Alba, organizzano per giovedì 7 maggio una gita a Genova.

La partenza è prevista alle 7 dal piazzale del cimitero di Alba, con arrivo nel capoluogo ligure intorno alle 10. In programma, in mattinata, una visita guidata all’Acquario di Genova. Intorno alle 13 è previsto il trasferimento in bus per il pranzo, a base di pesce, al ristorante della Lega Navale.

Nel pomeriggio, alle 15, il gruppo si sposterà nuovamente in bus verso il Porto Antico, dove i partecipanti potranno scegliere se concedersi una passeggiata a piedi oppure un giro del porto in imbarcazione. Ulteriori dettagli verranno forniti al momento.

Per informazioni su costi e prenotazioni è necessario contattare l’associazione entro il 15 aprile al numero 327/6842578 oppure scrivere all’indirizzo email auseralba24@gmail.com

Gabriella Fazio

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