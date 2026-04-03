“Genitori in gioco”, ad aprile nuovi incontri gratuiti per le famiglie in provincia di Cuneo

Prosegue nel mese di aprile il ciclo di appuntamenti di “Genitori in gioco”, il percorso promosso da Confcooperative Piemonte Sud nell’ambito di Wellgranda Reti di Welfare per offrire alle famiglie momenti di confronto, approfondimento e strumenti utili nella relazione quotidiana tra genitori e figli.

Dopo i primi incontri avviati nelle scorse settimane, il calendario continua con nuovi appuntamenti gratuiti nei territori dell’area Cuneo, del Cebano e del Monregalese. Al centro degli incontri ci sono il rapporto genitori-figli, il sostegno al percorso scolastico, la gestione dell’ansia e dello stress, l’educazione affettiva e la costruzione di relazioni rispettose. Accanto ai contenuti proposti dagli esperti, “Genitori in gioco” vuole anche creare occasioni accessibili di ascolto e condivisione tra famiglie, valorizzando il confronto tra pari e offrendo strumenti concreti da portare nella vita di tutti i giorni.

Nel mese di aprile sono in programma diversi appuntamenti sul territorio. Sabato 11 aprile, dalle 10 alle 12, a Caraglio, nella Sala Comunale di Piazza Don Ramazzina, si terrà l’incontro “Educazione alla sessualità e all’affettività dei propri figli”. Lunedì 13 aprile, dalle 20.45 alle 22.30, a Dogliani, presso la Biblioteca Civica Einaudi, è previsto l’appuntamento “Ci conosciamo? Quando l’emozione entra in casa: genitori e figli in dialogo”, rivolto ai genitori della scuola primaria. Martedì 14 aprile, dalle 20.45 alle 22.30, a San Michele, al Teatro, si svolgerà “CHE STILE!? Influencer autorevole nella relazione genitori e figli”, dedicato ai genitori della scuola secondaria di primo grado. Giovedì 16 aprile, dalle 20.45 alle 22.30, a Saliceto, nella Sala Polivalente Comunale di Piazza Carlo Giusta 4, sarà la volta di “Genitori e figli in conflitto: ascoltare, comunicare, negoziare”, incontro rivolto ai genitori della primaria e della secondaria di primo grado. A Vicoforte, appuntamento martedì 21 aprile, dalle 20.45 alle 22.30, nella Sala Polivalente, anch’esso dedicato al tema “Genitori e figli in conflitto: ascoltare, comunicare, negoziare” e rivolto ai genitori della scuola primaria. Gli incontri sono gratuiti e rappresentano un’opportunità concreta per le famiglie del territorio che desiderano trovare nuovi strumenti educativi, approfondire temi sensibili e condividere dubbi, domande ed esperienze con professionisti e altri genitori.

“Genitori in gioco” si conferma così come un’iniziativa che prova a rispondere in modo vicino e utile ai bisogni educativi delle comunità locali, rafforzando il legame tra welfare territoriale e vita quotidiana delle famiglie ed è realizzata con il sostegno di Fondazione CRC e in partnership con Confartigianato Cuneo, Azienda Sanitaria Locale CN2 e CSSM.