ELEZIONI COMUNALI / Verzuolo, Valentino Inaudi candidato sindaco per la lista Democrazia e Partecipazione

Valentino Inaudi, attuale consigliere di minoranza ed ex candidato sindaco alle precedenti elezioni amministrative, guiderà la lista Democrazia e Partecipazione alle prossime elezioni comunali di maggio a Verzuolo.

La consultazione arriva in anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato, a seguito dell’impedimento del sindaco in carica dovuto a una grave malattia, un evento che ha profondamente colpito l’intera comunità verzuolese.

“La situazione che ha portato allo scioglimento anticipato del Consiglio non è quella che nessuno di noi avrebbe voluto – dichiara Inaudi –. Il mio primo pensiero va al sindaco Giampiero Petitti, amico di infanzia, e alla sua famiglia. In questi due anni, pur nelle differenze di visione, abbiamo sempre mantenuto un rapporto improntato al rispetto e alla collaborazione costruttiva, nell’interesse esclusivo di Verzuolo”.

La lista, che sarà presentata ufficialmente il 21 aprile a Palazzo Drago, nasce nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. Accanto a candidati che avevano già condiviso il percorso della precedente tornata elettorale, entreranno nuove figure espressione di competenze, energie e sensibilità diverse, con l’obiettivo di rappresentare in modo ampio e inclusivo la comunità.

Tra i temi centrali del programma, Inaudi sottolinea anche la cultura come leva di crescita sociale e identitaria.

“Verzuolo ha una tradizione culturale importante e un tessuto associativo vivace. La futura realizzazione della sala teatrale rappresenta un’opportunità straordinaria per ampliare l’offerta culturale, sostenere le realtà locali e creare nuovi spazi di incontro e partecipazione. Vogliamo che la cultura diventi un motore di comunità, capace di coinvolgere giovani, famiglie e associazioni".

Accanto alla cultura, le priorità includono il sostegno al tessuto economico locale, la valorizzazione dell’artigianato e del commercio di prossimità, l’attenzione alle politiche giovanili, la cura degli spazi pubblici, il rafforzamento dei servizi alla persona e una visione di sviluppo che integri identità urbana e vocazione agricola del territorio.

“La nostra sarà una campagna elettorale sobria, rispettosa e orientata ai contenuti – conclude Inaudi –. Crediamo che Verzuolo meriti un confronto serio sulle idee e sulle prospettive future. Il 21 aprile presenteremo alla cittadinanza la squadra e il programma: un progetto aperto, che vuole crescere insieme ai verzuolesi”.