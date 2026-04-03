Fondi alluvione 2025, Patto Civico per la Granda: "Interventi importanti per il territorio, fondamentali i lavori sul Colle dell’Agnello"

"La Regione Piemonte ha emesso ieri l'elenco dei 130 interventi che verranno eseguiti nel cuneese di cui 90 saranno gestiti direttamente dalla Provincia. Un impegno che si somma a quelli già eseguiti nelle settimane immediatamente successive agli eventi alluvionali dell'aprile 2025. Fra i tanti importi spiccano quelli dedicati a Pontechianale, Frabosa Soprana, Roburent, Pamparato e Roccabruna: 1,350 milioni in totale per consentire a queste Comunità di far fronte al dissesto idrogeologico. Siamo grati all'assessore regionale Gabusi per questo impegno" spiega il presidente di "Patto Civico per la Granda" Alberto Pettavino.

"Sul Colle dell'Agnello interverremo per risolvere un problema davvero grave che rischia di compromettere la SP 251 - spiega Silvano Dovetta, consigliere provinciale con delega alla viabilità della valle Varaita - e quindi il passaggio del valico. Un intervento non più rinviabile e utile a garantire, quindi, la sicurezza del transito".

"Nelle valli monregalesi risolveremo problemi particolarmente gravi - continua Pietro Danna, consigliere provinciale con delega alla viabilità del Monregalese - intervenendo anche nei pressi del ponte di Pamparato, oggetto più volte di violente alluvioni".

"A Roccabruna verrà realizzata una scogliera a sostegno della sede stradale - prosegue Vincenzo Pellegrino, consigliere provinciale con delega alla viabilità del Cuneese - così garantendo la sicurezza della sede viabile".

"La Provincia è intervenuta nel corso del 2025 per le somme urgenze - conclude Ivana Casale, consigliera provinciale con delega al bilancio - e continua a lavorare fianco a fianco con la Regione e il Dipartimento della Protezione Civile nazionale non lesinando investimenti nel campo del dissesto idrogeologico".