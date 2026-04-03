Volley / M: scatta la Final Eight della Del Monte® Boy League, Cuneo tra le protagoniste

Scatterà giovedì 9 aprile la 27ª edizione della fase finale della Del Monte® Boy League, “Trofeo Enrico Bazan”. Tra le protagoniste della Final Eight sarà presente anche la formazione Under 14 della MA Acqua S. Bernardo Cuneo, pronta a misurarsi con le migliori realtà giovanili del consorzio di Serie A.

L’atto conclusivo della manifestazione si svolgerà a Fano (PU) nell’arco di tre giornate, dal 9 all’11 aprile 2026. Le prime due saranno dedicate alla fase a gironi, mentre nella giornata di sabato spazio alle semifinali e alle finali che decreteranno la squadra vincitrice del titolo.

Le otto squadre partecipanti saranno appunto suddivise in due gironi da quattro formazioni ciascuno. Nel Girone G la compagine cuneese della MA Acqua S. Bernardo Cuneo affronterà Allianz Milano, Consar Ravenna e Itas Trentino. Il Girone H vedrà invece protagonisti i campioni in carica della Cucine Lube Civitanova, insieme a Vero Volley Monza, Sir Susa Scai Perugia e Romeo Sorrento.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

La squadra cuneese allenata dai coach Andrea Marino e Andrea Testa sarà composta da:

Baudena Nicola

Buttafarro Stefano

Marchisio Maurizio

Nicchi Diego (Fenice Roma Pallavolo)

Paz y Mino Ruales Carlo

Ponticiello Tommaso (Tagliolo Volley)

Porello Giacomo

Sina Alessandro

Sobrero Andrea (Colombo Volley Genova)

Sottile Riccardo

Valente Filippo

IL PROGRAMMA DELLA FINAL EIGHT

GIOVEDÌ 09 APRILE

Ore 17.00: Consar Ravenna – Allianz Milano (1^giornata - Girone G)

Ore 17.00: Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia (1^giornata - Girone H)

Ore 18.30: MA Acqua S. Bernardo Cuneo - ITAS Trentino (1^giornata - Girone G)

Ore 18.30: Cucine Lube Civitanova - Romeo Sorrento (1^giornata - Girone H)

VENERDÌ 10 APRILE

Ore 9.30: Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova (2^giornata - Girone H)

Ore 9.30: MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Consar Ravenna (2^giornata - Girone G)

Ore 11.00: Sir Susa Scai Perugia - Romeo Sorrento (2^giornata - Girone H)

Ore 11.00: ITAS Trentino - Allianz Milano (2^giornata - Girone G)

Ore 15.30: MA Acqua S. Bernardo Cuneo - Allianz Milano (3^giornata - Girone G)

Ore 15.30: Vero Volley Monza - Romeo Sorrento (3^giornata - Girone H)

Ore 17.00: ITAS Trentino - Consar Ravenna (3^giornata - Girone G)

Ore 17.00: Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova (3^giornata - Girone H)

SABATO 11 APRILE

Ore 9.00: Finale 5°-6° Posto (3^ Girone G - 3^ Girone H)

Ore 9.00: Finale 7°-8° Posto (4^ Girone G - 4^ Girone H)

Ore 10.30: Semifinale 1 (1^ Girone G - 2^ Girone H)

Ore 10.30: Semifinale 2 (1^ Girone H - 2^ Girone G)

Ore 15.00: Finale 3°-4° Posto

Ore 17.00: Finale 1°-2° Posto