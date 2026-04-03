SCI / Campionati italiani: Corrado Barbera sul podio dello slalom

Alex Vinatzer (Fiamme Gialle) ha conquistato il titolo italiano assoluto di slalom nella prova che a Sestriere (Torino) apre la giornata conclusiva della rassegna tricolore. Secondo dopo la prima frazione, il gardenese si è imposto con il tempo complessivo di 1’52″76 lasciandosi alle spalle di 1″20 il padovano Stefano Pizzato (Fiamme Oro) e di 2″06 il cuneese Corrado Barbera (Esercito); out nella seconda frazione Tommaso Saccardi (Carabinieri) che guidava la classifica a metà gara.

Per Vinatzer si tratta del secondo titolo tricolore in slalom dopo quello colto nel 2022 proprio al Sestriere.

La prova tricolore è inserita anche nel calendario del Gran Premio Italia Dicoflor, il circuito dedicato agli atleti delle categorie giovani e aspiranti. Tra i giovani, successo di giornata per Peter Corbellini (Fiamme Oro) che grazie all’ottavo posto si è lasciato alle spalle David Castlunger (Amateur Alta Badia) e Gabriele Lenuzza (Sc Radici Group). Giulio Paolo Cazzaniga (Sc Valchisone) è invece il migliore tra gli aspiranti, seguito da Federico Forte (Sc Sansicario Cesana Via Lattea) e Gioele Cioccarelli (GB Ski Club).

Ordine d’arrivo SL maschile Campionati Italiani Sestriere (Torino)