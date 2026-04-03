Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via Umberto I, via Vittorio Emanuele II e via Rambaudi

E’ stato disposto un divieto di transito nel tratto di via Umberto I compreso tra via Magenta e via Verdi dalle 9 alle 17 di mercoledì 8 aprile 2026 per consentire lo smontaggio di un ponteggio in corrispondenza dei numeri civici 15-17-19. I residenti nel tratto interessato, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia esclusivamente per raggiungere luoghi privati di sosta (ord. 146/26).

Il giorno successivo, giovedì 9 aprile, causa lavori all’edificio della primaria “Montalcini” vigerà il divieto di transito in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Moffa di Lisio e via Rambaudi, e in via Rambaudi, dalle 8 al termine dei lavori. I residenti e domiciliati in via Rambaudi e nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Moffa di Lisio e via Verdi, solo in caso di urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia per accedere a luoghi privati di sosta (ord. 149/26).