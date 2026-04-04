Bra, solenne Veglia pasquale e tradizionale processione di Pasqua dei Battuti Bianchi

Bra si prepara a celebrare la Pasqua con i seguenti appuntamenti comunitari «Per guardare negli occhi Gesù Cristo, Colui che è la risurrezione e la vita», come insegna il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino.

4 aprile, Sabato Santo, solenne Veglia Pasquale: ore 20.45 Sant’Andrea Apostolo; ore 21, Salesiani, Santuario della Madonna dei Fiori, chiesa delle Clarisse e parrocchia Santi Pietro e Paolo di Sanfrè.

5 aprile, Domenica di Pasqua, Risurrezione del Signore, l’orario festivo delle sante Messe osserverà quello proprio delle diverse chiese cittadine. Le celebrazioni culmineranno nel pomeriggio con la processione del Cristo Risorto, partenza alle ore 17 dalla chiesa della Santissima Trinità (Battuti Bianchi), seguirà la Santa Messa alle ore 18.

Pasqua Ortodossa

Abbiamo parlato della Pasqua cattolica, ma anche altre comunità cristiane braidesi festeggiano questa ricorrenza che, tuttavia, non segue lo stesso calendario. Nel 2026, infatti, la parrocchia ortodossa di Santa Caterina di Alessandria d’Egitto, guidata da padre Vasile Doroftei, festeggerà la Pasqua domenica 12 aprile. Comunque sia, a Bra sarà una Pasqua nel segno della pace e dell’unità.

La Pasqua in una parola

La Pasqua è la festa più importante per i cristiani e significa etimologicamente “passaggio”. Deriva dal greco “pascha”, a sua volta dall’aramaico “pasah” e significa propriamente “passare oltre”.

Per i cristiani è la festa del passaggio dalla morte alla vita con Gesù Cristo. Presso gli ebrei la Pasqua (Pesach) era in origine legata all’attività agricola ed era la festa della raccolta dei primissimi frutti della campagna, a cominciare dal frumento.

In seguito, la Pasqua diventa la celebrazione annuale della liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù d’Egitto, significato che oggi si traduce nella ricerca di una nuova liberazione dalla guerra.