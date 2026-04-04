Scontro tra auto e moto sulla SP 564 a Beinette: un ferito in codice giallo

AGGIORNAMENTO DELLE 16.30: Si aggiorna il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, sabato 4 aprile, sulla strada provinciale 564 nel territorio comunale di Beinette.

Per fortuna le conseguenze sono state meno gravi del previsto: si registra infatti un solo ferito, l’uomo alla guida della motocicletta, trasportato all’ospedale Santa Croce di Cuneo in codice giallo. Le sue condizioni sono di media gravità, ma non risulta in pericolo di vita.

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Soccorsi in atto per un incidente stradale avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, sabato 4 aprile, sulla strada provinciale 564 nel territorio comunale di Beinette.

Lo scontro si è verificato nel tratto rettilineo che dalla rotonda della tangenziale del paese conduce verso la trattoria Da Nona. Per cause ancora in fase di accertamento, di fronte al distributore Saced, si sono scontrate un’automobile e una motocicletta.

Sul posto stanno operando i soccorritori del 118, intervenuti con ambulanze e personale sanitario per prestare le prime cure ai feriti. Presenti anche i vigili del fuoco di Cuneo, giunti con una squadra per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e del tratto stradale interessato dall’incidente.

Al momento non si conosce la gravità delle persone rimaste ferite nello scontro. La circolazione nella zona potrebbe subire rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.