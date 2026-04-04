Torna START a Saluzzo: arte e artigianato in rete

Saluzzo si prepara a vestirsi di arte e artigianato con il ritorno di START – Storia e Arte Saluzzo, il progetto annuale promosso dalla Fondazione Amleto Bertoni. L’iniziativa trasforma la città in un percorso diffuso di eventi, valorizzando il patrimonio culturale e le eccellenze locali.

L’edizione 2026 si aprirà ufficialmente venerdì 10 aprile alle 17.30 al Museo Civico Casa Cavassa (via San Giovanni 1), con l’inaugurazione istituzionale. A seguire, il programma proseguirà negli spazi de Il Quartiere (Piazza Montebello 1), arricchito dal momento musicale Rencontre in musica e da un rinfresco offerto da CNOS FAP Saluzzo.

Tra i protagonisti, la mostra Di bosco, di legno, disegno al Museo Civico Casa Cavassa (via San Giovanni 5), aperta dall’11 aprile al 17 maggio con orari dedicati: domeniche e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; feriali dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Dal 11 al 19 aprile, artigiani in bottega animeranno Il Quartiere, i Fondi Storici (via dell’Annunziata 1), il Chiostro di San Giovanni e il Cinema Teatro Magda Olivero (via Palazzo di Città 15). Aperti sabato 11 e 18 aprile dalle 15 alle 20, domenica 12 e 19 dalle 10 alle 20.

START invita residenti e visitatori a un’immersione nel dialogo tra tradizione, creatività e territorio saluzzese.