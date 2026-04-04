Studenti delle classi quarte dell’IPC Bellisario di Mondovì protagonisti al “Festival dei Giovani” di Gaeta

Un’esperienza formativa intensa e ricca di significato quella vissuta dagli studenti delle classi 4A e 4B dell’Istituto Professionale per il Commercio di Mondovì, guidato dalla Dirigente prof.ssa Donatella Garello.

Lo scorso 26 marzo gli studenti hanno partecipato al “Festival dei Giovani” di Gaeta prendendo parte al concorso “Latuaideadimpresa”. Con entusiasmo e spirito di iniziativa i ragazzi hanno presentato le loro idee imprenditoriali, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta Italia.

Sebbene non siano riusciti a qualificarsi per la finale, la partecipazione si è rivelata un’importante occasione di crescita personale e professionale. L’evento ha infatti rappresentato un momento prezioso per mettersi in gioco, sviluppare competenze trasversali e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

La scuola esprime grande orgoglio per l’impegno dimostrato dagli studenti, che hanno affrontato la sfida con determinazione e passione, confermando il valore educativo di esperienze di questo tipo.

Un sentito ringraziamento va anche ai docenti Bogliotti, Dragone e Catania per il prezioso lavoro di preparazione degli studenti, così come ai docenti Dragone e Mancari che li hanno accompagnati e supportati durante l’esperienza a Gaeta.

Fondamentale è stato anche il supporto del territorio. Un sentito ringraziamento va infatti agli sponsor che hanno creduto nel progetto e sostenuto concretamente le famiglie, contribuendo a ridurre la quota di partecipazione. Tra questi: Pro Loco di Piozzo APS, Aimo Costruzioni, Rebuffo srl, Comunità dei Mussulmani di Mondovì, Informatica System Srl, Saisef Spa, Edilvetta srl, Giuggia Costruzioni srl, Uvex Cagi srl, LPM Prefabbricati e Leo Club Mondovì Monregalese.

Grazie al loro prezioso contributo è stato possibile offrire agli studenti un’esperienza educativa significativa, che resterà sicuramente nel loro percorso di crescita e formazione. Un’iniziativa che dimostra, ancora una volta, quanto la collaborazione tra scuola e territorio possa fare la differenza nel futuro dei giovani.