"Un Diamante per tutti" al 4XBaseball: Luis Sojo e Omar Vizquel ospiti d'onore [FOTO e VIDEO]

Tra le numerose iniziative legate al “Torneo 4XBaseball - Memorial Michele Rosso” occupa un posto di assoluto rilievo il convegno “Un diamante per tutti”, svoltosi nella serata di giovedì 2 aprile nella Sala Einaudi della Provincia di Cuneo.

Un appuntamento proposto dagli organizzatori per sottolineare come il baseball possa essere un valido mezzo di inclusione sociale, tema centrale dell’intero evento andato in scena dal 29 marzo al 3 aprile tra Mondovì e Torino.

All’incontro, moderato dai giornalisti Matteo La Viola e Roberto Formento, sono intervenuti: per l'Associazione Dr-Agon la prof. Isabella Dalbesio e lo psicologo Giorgio Baiardi; per l'Associazione Italiana Baseball Giocato da Ciechi la presidente Eva Trevisan ed il vicepresidente Giorgio Napoli.

I relatori hanno illustrato le rispettive attività, catturando l’attenzione della sala, composta, tra gli altri, dai giocatori delle nazionali U18 di Italia, Argentina e Francia.

Subito dopo è stata la volta di Luis Sojo e Omar Vizquel, ex stelle della Major League ed ospiti d’onore della manifestazione che hanno raccontato le finalità della Foundacion Luis Sojo, ribadendo a loro volta il valore sociale del baseball e dello sport in generale.

Le dichiarazioni di Sojo e Vizquel (traduzione a cura della prof. Chiara Atzori e dell’allieva Klarissa Osma del Liceo Linguistico di Mondovì ) - GUARDA IL VIDEO

Sono intervenuti anche il consigliere provinciale Rocco Pulitanò il direttore sportivo del JFK Mondovì Enrico Rosso ed il presidente Stefano Gazzola che ha voluto ringraziare pubblicamente il manager della prima squadra Leonardo Marconi, sottolineandone l’importanza per la crescita della società.

L’intera iniziativa si è svolta con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.