Gaiola dopo l'avvicinamento alla bambina, il sindaco: “Ha avuto coraggio, grazie a lei le forze dell'ordine hanno individuato il responsabile”

Resta ancora sconcerto a Gaiola, dopo l'adescamento di una bambina ieri. Una scampata tragedia che consola poco, anzi lascia l'amaro in bocca. Avvicinata, con la scusa delle caramelle, da un uomo adulto alla guida di un furgone sospetto, la bambina fortunatamente non è caduta nella trappola. Ma la vicenda avrebbe potuto trasformarsi in un'ennesima disgrazia.



Immediate le ricerche del responsabile da parte dei carabinieri allertati dalla famiglia, sindaco e amministratori. Tempestivamente è stato individuato e rintracciato, ma senza ulteriori misure. L'accaduto ha riportato all'attenzione il pericolo anche in piccoli centri come quello di Gaiola.

Il messaggio che oggi emerge è “mai abbassare la guardia” ed è importante che anche i bambini lo imparino presto per preservarsi il più possibile.



Da qui una riflessione del sindaco Paolo Bottero, condivisa con i gaiolesi, all'indomani dell'accaduto e nel giorno di Pasqua.



“Ieri sera ho portato un uovo di Pasqua alla bambina che è scampata a un possibile rapimento.

L'ho ringraziata a nome di tutti per il coraggio che ha avuto e per aver immediatamente avvisato la mamma e il papà. Questo ha permesso che la persona coinvolta abbia un nome e un volto per le forze dell'ordine. Ho visto in questa Pasqua tutta la paura di ciò che sarebbe potuto succedere e mi sono sentito davvero molto perso di fronte a quello che di male ogni giorno, compreso oggi, capita nel mondo.

Quanti bambini vengono rapiti, uccisi dalle bombe o muoiono di fame.

Dobbiamo ritenerci fortunati nel vivere in un angolo di Paradiso dove con una semplice chat in meno di mezz'ora tutti sanno che può esserci un pericolo e dove ciascuno conta come persona e non come numero.

Cerchiamo di esserne consapevoli anche quando pensiamo che tutto sia migliorabile.

Oggi nel giorno in cui per i cristiani Cristo è risorto lasciamoci trasportare da questo messaggio di speranza, credenti e non siamo parte di una comunità in cammino e dobbiamo cercare di fare la nostra parte per rimanere nella pace e nella luce.

Buona Pasqua a tutti”