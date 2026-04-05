Savigliano, gli Alpini portano le uova di Pasqua ai bambini della Pediatria

Un momento di dolcezza e solidarietà ha accompagnato la Pasqua nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Savigliano, dove il gruppo Alpini locale ha consegnato le tradizionali uova di cioccolato ai bambini ricoverati.

L’iniziativa, promossa dal gruppo Ana di Savigliano, ha voluto portare un segno concreto di attenzione e affetto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, costretti a trascorrere le festività pasquali lontano da casa.

Un gesto semplice ma significativo, che testimonia ancora una volta il forte legame degli Alpini con la comunità e la volontà di essere presenti nei momenti più delicati, offrendo un sorriso e un pensiero speciale ai più piccoli.