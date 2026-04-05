E' un uomo di Pinerolo la vittima della tragedia di ieri sul Monviso

Uno sci ritrovato da solo a oltre 3.700 metri di quota e il tragico presagio di quanto era appena accaduto poco più a valle, nel canale che scende verso il bivacco Andreotti, nel territorio di Pontechianale.



Così una coppia di scialpinisti ha dato l'allarme, intorno alle 16, segnalando la presenza dello sci abbandonato lungo la via di discesa. I due avevano incontrato l’uomo in mattinata, poco prima che l'uomo affrontasse il rientro in solitaria.

La vittima è Alberto Soldani, dentista pinerolese di 57 anni, rinvenuto senza vita nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile, sulla parete sud del Monviso. Era alpinista esperto e membro del direttivo del Cai di Pinerolo.

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso del Servizio regionale di Azienda Zero Piemonte, operante insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Dopo una ricognizione aerea, l’equipaggio ha individuato il corpo dell’uomo in fondo a un canale, a diverse centinaia di metri più a valle rispetto al punto in cui era stato ritrovato lo sci.

Il medico a bordo dell’elicottero non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Durante l’intervento è stato inoltre elitrasportato in quota un militare del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, incaricato degli accertamenti di polizia giudiziaria.

La salma è stata recuperata e trasportata a valle con l’elicottero, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Restano in corso gli approfondimenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente: secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe aver perso il controllo degli sci durante la discesa lungo il canale sotto il bivacco Andreotti, precipitando per alcune centinaia di metri.