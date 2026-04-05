Trovato senza vita in provincia di Savona Andrea Barbieri che aveva fatto perdere le proprie tracce

È stato ritrovato senza vita a poche centinaia di metri da casa Andrea Barbieri, 43 anni, l’uomo di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri nella zona di Santa Giulia, nel Comune di Dego, in provincia di Savona. Il corpo è stato individuato in un’area distante circa 300-400 metri dall’abitazione del padre, con il quale viveva.

La scomparsa aveva subito destato forte preoccupazione tra i familiari. Barbieri era stato visto l’ultima volta proprio nella frazione di Santa Giulia e non aveva fatto ritorno a casa, circostanza che aveva spinto i parenti a lanciare un appello sui social network nella speranza di ottenere segnalazioni utili. Nella mattinata odierna era stata poi formalizzata la denuncia di scomparsa presso i carabinieri.

Nel corso delle ricerche era emerso anche un elemento tecnico: l’ultimo segnale della cella telefonica agganciata dal cellulare dell’uomo — successivamente risultato spento — indicava un possibile spostamento nell’area di Castelletto Uzzone, in provincia di Cuneo, a circa due chilometri dalla sua abitazione. Un dettaglio che aveva orientato le prime verifiche degli investigatori.

Le operazioni di ricerca hanno visto impegnati per diverse ore i carabinieri e i vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Croce Bianca di Cairo Montenotte. Le squadre hanno perlustrato la zona boschiva e i sentieri circostanti fino al tragico ritrovamento avvenuto attorno all'ora di pranzo.