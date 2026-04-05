Savigliano, a Pasquetta apertura straordinaria del Museo Ferroviario Piemontese

Grazie all’impegno e alla disponibilità dei volontari, il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano garantirà un’apertura straordinaria nella giornata di domani, lunedì 6 aprile, in occasione della festività di Pasquetta.

Il museo sarà visitabile al mattino dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Durante la giornata saranno organizzate anche visite guidate in tre momenti: alle ore 10.30, alle 15.15 e alle 17.

Un’occasione in più per appassionati, famiglie e curiosi di scoprire la storia del trasporto ferroviario e il patrimonio custodito dal museo, reso accessibile proprio grazie all’attività dei volontari che ne sostengono la valorizzazione.