Pallapugno Serie B: buona la prima per Speb, Castiati Neivese, Centro Incontri Us Gallese, Pieve di Teco, Alusic Merlese e Virtus Langhe

È iniziato all’insegna dello spettacolo il nuovo campionato di Serie B di pallapugno, con una prima giornata disputata tra partite equilibrate e risultati netti che hanno già delineato le prime gerarchie. A prendersi la scena è la Speb di Andrea Daziano, autore di una prova autoritaria contro la Castiglia Costruzioni Bormidese di Matteo Levratto, travolta con un perentorio 9-1. Un successo che lancia un segnale forte al campionato. Non è da meno la Castiati Neivese di Simone Vigna, che domina il Valle Bormida di Samuele Scarzello con un altrettanto convincente 9-2, confermando ambizioni di alta classifica.

Vittoria larga anche per il Centro Incontri Us Gallese di Davide Dutto, che supera 9-3 gli Amici del Castello di Claudio Gerini senza particolari difficoltà. Più combattuta la sfida tra la Benese di Filippo Rey e il Pieve di Teco di Sergio Seno, con quest'ultimo capace d'imporsi 9-5 al termine di un incontro vivace.

Spettacolo ed equilibrio nella sfida tra l'Alusic Merlese di Federico Alessandria e la Fbc Sabbiature Augusto Manzo di Fabio Gatti: a spuntarla sono i padroni di casa per 9-7, al termine di una gara combattuta punto a punto. Emozioni fino all’ultimo nella gara pesantemente condizionata dal vento tra la Prodeo Chiusavecchia di Daniele Grasso e la Virtus Langhe di Mirco Piccardo, con gli ospiti che riescono a prevalere di misura 9-8. Turno di riposo per Officine Pesce Bubbio di Cristian Gatto, che farà il suo esordio nella prossima giornata.

Dopo i primi incontri, guidano la classifica a punteggio pieno Speb, Castiati Neivese, Centro Incontri Us Gallese, Pieve di Teco, Alusic Merlese e Virtus Langhe. Ancora al palo, invece, tutte le altre formazioni. Un avvio che promette equilibrio e spettacolo per una stagione cadetta che si annuncia già intensa e combattuta.