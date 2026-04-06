Ad Alba il Cammino della Maddalena prende forma: "Un percorso tra Langhe e mare nel segno del rispetto"

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato venerdì 3 aprile.

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C’è un filo che prova a tenere insieme paesaggi diversi, economie locali e storie lontane tra loro. Il Cammino della Maddalena nasce da qui: dall’idea di costruire un itinerario che attraversi il territorio senza limitarsi a collegare luoghi, ma provando a mettere in relazione comunità e visioni.

Il percorso, che da Alba arriva fino a Finale Ligure, si inserisce nella crescente attenzione verso il turismo lento e sostenibile, ma con una caratteristica precisa: non è pensato come un cammino lineare, con un punto di arrivo definito, bensì come un’esperienza aperta, che può essere iniziata in più punti e vissuta in modi diversi.

A promuovere l’iniziativa è Blu Genziana, realtà attiva da oltre vent’anni nella valorizzazione del territorio e della memoria storica, con sede ai Vernagli, tra San Giacomo di Roburent e Montaldo di Mondovì. Un lavoro costruito nel tempo, con l’obiettivo di raccontare una montagna autentica e accessibile, capace di dialogare con altri contesti.

“L’idea è quella di collegare territori che oggi hanno condizioni diverse dal punto di vista turistico, mettendoli in relazione tra loro”, spiega Enrica Noceto, presidente dell’associazione (nella foto sotto). “Il cammino unisce il Monregalese, l’Albese e il mare, permettendo a queste aree di valorizzarsi reciprocamente”. La dimensione economica è presente, ma non è l’unico orizzonte. Al centro del progetto c’è la scelta della figura di Maria Maddalena come riferimento simbolico, un elemento che orienta anche il senso del percorso. “Non si parte per arrivare a una meta, ma si parte accompagnati da questa figura, che richiama un’idea di rispetto: per la natura, per i territori, per le comunità e anche per se stessi”.

Alba entra nel progetto come uno dei punti di partenza, anche grazie al patrocinio concesso dall’amministrazione comunale, che ha individuato nell’area adiacente alla chiesa della Maddalena uno degli snodi del cammino. Un elemento che rafforza il legame simbolico e contribuisce a definire il senso di un percorso diffuso, senza una gerarchia rigida tra partenza e arrivo.

La presentazione ufficiale è fissata per domenica 19 aprile ai Vernagli, presso la sede dell’associazione, con un momento di confronto aperto a istituzioni, realtà locali e associazioni. “È un progetto che vuole crescere attraverso il contributo di tutti”, aggiunge Noceto. “L’idea è costruire insieme un percorso che possa arricchirsi nel tempo”.

(Cappella della Maddalena ai Vernagli, Montaldo di Mondovì)